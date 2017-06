Ronaldo Cisneros contento por su gol y el pase a Cuartos

Torreón, Coahuila

El jugador de Santos Laguna, Ronaldo Cisneros, se mostró emocionado por haber anotado el gol que le dio a México el pase a Cuartos de Final, en el Mundial Sub 20 que se celebra en Corea.

Tras el partido, el atacante lagunero dijo sentirse muy contento con esa colaboración, optimista de cara al siguiente compromiso que será contra Inglaterra.

"Me sentí un poco tenso, en banca uno quiere estar en cancha, pero tuve oportunidad, lamentablemente no pudimos finiquitar el partido antes, pero gracias a Dios me tocó entrar y hacer el gol, lo cual es el resultado del trabajo de un equipo que trabaja fuerte todos los días", expresó el lagunero.

Tras avanzar a Cuartos de Final, México se enfrentará el próximo lunes 5 de junio a Inglaterra por el pase a semifinales.



Cisneros hizo su segundo tanto en la Copa del Mundo Sub 20 Corea 2017, único ante Senegal la madrugada de este jueves, en el Estadio Incheon.

Sobre el minuto 89, el jugador nacido en Torreón ingresó al compromiso, apareció en el área rival y empujó el balón al fondo de las redes, luego de un servicio enviado desde la pradera izquierda, suficiente para darle el pase a los aztecas a la ronda de los mejores ocho.

Los jugadores albiverdes Uriel Antuna y Eduardo Aguirre también tuvieron una participación importante, al disputar el total del encuentro frente a los africanos.

Los también santistas Kevin Lara y Joel García no vieron acción, aunque se espera que puedan tener oportunidad contra Inglaterra.

El técnico nacional Marco Antonio Ruiz felicitó al jugador de Santos y mencionó que ahora que es eliminación directa, los encuentros se cierran mucho y el margen de error tiene que ser mínimo.

México alineó con Romero, Álvarez, Aguayo, Mayorga, Cervantes, Antuna, Magaña (Aguilar al 80'), Esquivel, Venegas, Yrizar (Cisneros al 81'), y Aguirre.

