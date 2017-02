"Pequeños Guerreros" listos para el Premundial Sub 20

Torreón, Coahuila

Los jugadores de Santos Laguna que forman parte de la Selección Mexicana Sub 20, se han reportado listos para representar al país en el Premundial de la categoría.

"Me siento muy feliz y con mucha ilusión de que ya inicie el primer partido, estamos decididos a dejar todo en la cancha para salir adelante".





México es el actual tricampeón defensor del título, tras los conseguidos en Guatemala 2011, Puebla 2013 y Jamaica 2015, por ahora está buscando en Costa Rica el boleto para estar de nuevo en la justa.

Los mexicanos enfrentarán a Antigua este viernes por la noche en el Estadio Ricardo Saprissa y los canteranos santistas Ronaldo Cisneros, Uriel Antuna, Kevin Lara y Eduardo Aguirre esperan ver acción.

Ronaldo Cisneros, delantero de 20 años edad nacido en Torreón, Coahuila y que viera sus primeros minutos en el máximo circuito del Futbol Mexicano el 24 de octubre de 2014, compartió lo siguiente previo a esta importante competencia:

"Muy emocionado y a la vez muy comprometido, lo tomo como un reto muy importante para mi carrera, el cual me ayudará a crecer como futbolista y como persona".

"Orgulloso de representar a tanta gente y poder defender a México en la cancha, represento a la Comarca Lagunera, al Club Santos, a mi familia y por supuesto a mi país", agregó.

En tanto Uriel Antuna, volante de 19 años oriundo de Gómez Palacio, Durango, señaló:

"Me siento muy contento de representar a México y a Club Santos Laguna, agradecido con Dios por las oportunidades que me da, en particular disputar mi primer Premundial, ansioso de que empiece la competencia para demostrar de qué estamos hechos".

El veloz elemento lagunero añadió: "Para mí es un orgullo vestir la playera de México, es un sueño que desde pequeño había tenido, cantar el Himno Nacional dentro del campo es un sueño por el que siempre luché".

Por su parte el volante Kevin Lara, de 18 años de edad y originario de Culiacán, Sinaloa, expuso:

En relación a la convocatoria a este seleccionado consideró: "Significa trabajo, dedicación, constancia y un orgullo el poder representar a todo un país".

Finalmente el atacante Eduardo Aguirre, de 18 años y nacido en San Pedro de las Colonias, Coahuila, dijo:

"Me siento muy contento de poder estar aquí representando a mi país, motivado y ansioso de que comience el Premundial".

"Para mí es una alegría inexplicable y un gran orgullo poder representar a mi país en una competencia tan importante como ésta", concluyó el ofensor albiverde.

JFR