Laguneros inundan redes sociales con Santosmanía

Torreón, Coahuila

La denominada ‘Santosmanía’ se manifiesta claramente en las calles de la Comarca Lagunera y es reforzada en las principales redes sociales de los laguneros como lo son el Facebook, Twitter e Instagram, en donde se refleja el amor por el equipo y el deporte de preferencia en la región, al estar en la gran final del Clausura 2018.

Lo que sobresale en la web lagunera es el enojo por la cuestión de la reventa de los boletos el partido de la final en el Estadio TSM, un tema de discusión constante en las redes como resultado de que, abonados, privilegiados en la compra de las entradas, llegan a ofrecer boletos desde los 2 mil, hasta 5 mil pesos según la zona del estadio, acción reprobada por algunos cibernautas.

Mientras que algunos otros, al observar al costo por el boleto del primer partido, no desaprovechan para hacer mofa al acto que consideran como un ‘abuso’ y lo reflejan con comentarios como: “¿Me dejarán cobrar un tiro libre?”, “¿Aceptas escrituras de mi casa?”, “¿En qué minuto entro de cambio?”, “¿Incluye viaje a Rusia?”, entre otras burlas en forma sarcástica.

Las fotos con la playera del Santos Laguna pintan de color albiverde prácticamente el ‘inicio’ de cada red social de cualquier habitante de la Laguna, así como imágenes de pequeños a los que les fue permitido acudir con la casaca guerrera o de color verde a las primarias y secundarias, sumándose a la celebración por estar a punto de ser los campeones de México.

La Santosmania anda con todo 🤣 pic.twitter.com/CtFiRS7mqd — Monkey D. Luffy ૐ (@FerCoronado6) 17 de mayo de 2018

Hay quienes avisan por ese medio a la familia, esposa o novia que no sea aficionada al fútbol, para no ser molestados por lo menos de las 8 a las 10 de la noche en lo que dure el partido, y ¿por qué no? adelantarse a los festejos según el resultado del encuentro de ida en Torreón.

La frase de “6 se puede”, que representa la búsqueda del sexto campeonato del Club santos, se ha convertido en el slogan preferido y más utilizado desde que se veía venir el buen trabajo del equipo en la temporada, trasladándose a las redes sociales bajo el hashtag #6SePuede.

Las discusiones por las estadísticas favorables al rival a enfrentarse en la gran final también se pueden percibir, ya que los Diablos Rojos del Toluca cerrarán la serie en su casa y con su gente, además que fue el equipo más regular del torneo siendo líder general con 36 puntos, siete arriba del conjunto Lagunero.

Además está presente que los Diablos le han arrebatado el título mexicano en un par de ocasiones, lo cual genera una ligera incertidumbre para los aficionados santistas.