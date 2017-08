Urgente la victoria ante Tijuana

Torreón, Coahuila

Es muy temprano en el Apertura 2017, pero Santos Laguna necesita sumar una victoria cuando visite este viernes por la noche a Tijuana.

Es la jornada 5 y los laguneros tienen tres empates y una derrota, así que es importante que en esta visita logren su primer triunfo ante un rival que tampoco sabe lo que es ganar y que de igual manera, tiene la urgencia de sumar de a tres.

La derrota ante el Veracruz el domingo pasado dejó descontento en el club albiverde y su afición, ya que además de caer 0-2 con los escualos, su futbol no ofreció nada rescatable y ahora los cuestionamientos hacia jugadores y cuerpo técnico se acentúan.

Es por eso que en la frontera necesitan apretar para no comprometer más situación de por sí preocupante, ya que con esas tres unidades sólo le alcanza para estar en el lugar 13 de la clasificación.

Mientras, Xolos que apenas la jornada anterior sumó su primer punto y anotó su primer gol del torneo, está en el último lugar.

Este cotejo iniciará a las 21:00 horas (hora del centro) en el Estadio Caliente, donde Santos podría tener ajustes en su cuadro titular, según lo trabajado en la semana.

Lozano listo para jugar

A pesar de que salió con un golpe en el hombro derecho en el partido de Copa ante Juárez FC, el volante uruguayo Brian Lozano se reportó listo para jugar ante Xolos.

No sabe si va a ser convocado como titular, pero está listo en caso de que así lo considere el técnico José Manuel de la Torre.

El jugador comentó que el triunfo en la Copa ante Bravos dejó confianza en el equipo: "Creo que para el equipo haberse encontrado con la victoria es importante, debemos seguir trabajando, no conformarse con eso, ahora vamos con la liga en busca de ese primer triunfo".

"En lo personal me he sentido cómodo, trabajo bien, hice buena buena pretemporada, contra Veracruz me sentí cómodo, lamentablemente no ganamos, en la Copa físicamente me sentí bien, era lo que buscaba, ahora a trabajar para seguir de esa manera, el técnico es el que manda, hay que respetar sus decisiones, yo voy a seguir intentando", expuso.

En cuanto a la visita a Tijuana y jugar en una cancha con pasto sintético, Lozano señaló que se trata de una superficie diferente, según lo que le han comentado.

"He jugado en ese tipo de canchas, la pelota bota mucho, hay que tener mucho cuidado, adaptarnos para hacer nuestro juego y armar nuestro partido de la mejor manera".

Considera que esas circunstancias no pueden ser una ventaja para Xolos, pues "aún cuando ellos conocen mejor la cancha, están acostumbrados, nosotros estando ordenados y haciendo nuestra labor podemos sacaremos un buen resultado".

El uruguayo dijo que a Santos le ha faltado estar comunicado y ser contundentes, "por partido tenemos muchas llegadas, hay que saber cerrar un juego, saber cuándo liquidarlo, eso lo estamos trabajando, ahora tenemos una linda revancha".

En lo particular, Brian siente que está en una revancha en el futbol mexicano y quiere demostrar para qué ha venido.

