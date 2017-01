Furch mantiene respeto hacia el Veracruz

Torreón, Coahuila

Por ser el equipo que lo trajo al futbol mexicano y darle oportunidad durante dos años, el delantero argentino, Julio Furch, dijo mantener respeto hacia el Veracruz y de hacerle gol este domingo, no habrá de festejar.

"Trato que al equipo le vaya bien, obvio, prefiero los tres puntos antes que marcar gol, aunque admito que el ánimo está más en alto cuando convierto, pero lo primordial es que se gane".



Muy temprano en el torneo estará frente a frente con su ex equipo, donde todavía en el torneo anterior defendió sus colores, aunque ahora como albiverde las condiciones han cambiado.

"Siento mucho respeto hacia una institución que me abrió las puertas para jugar en México, en una de las mejores ligas. Si me toca anotarle no festejaré por respeto a la gente de Veracruz que me ha tratado bien", expresó el futbolista.

Admite que es un partido especial, "sin duda por los dos años que estuve en ese equipo, la pase muy bien ahí, fueron momentos buenos y malos, dos liguillas y lograr la Copa, son momentos que he pasado que hacen que enfrentarlos sea muy especial".

Por otro lado está su compromiso con Santos Laguna, que es su prioridad, además de que estar consciente de la necesidad de tener una buena presentación en casa.

"También por ser el primer juego de local, ante la gente de Santos, el equipo y yo vamos a querer hacer lo mejor, hacernos fuerte en casa es válido, trataremos de conseguir tres puntos, saldremos como lo hicimos con Tigres".

Furch espera ganar este encuentro, que Santos comience a retomar su fortaleza como local.

"Queremos que esta plaza sea muy difícil para los rivales, no dejar ir puntos, que los equipos vengan con cierto temor. Vamos a tratar de lograr eso y hacer un buen juego también", expresó.

Luego del primer partido del torneo, el delantero dijo sentirse muy cómodo al lado de Djaniny Tavares y Jonathan Rodríguez.

"Me sentí cómodo, desde que llegué a México nunca me había tocado jugar con tres puntas, Jona y Djaniny tienen potencia, son rápidos y tenerlos cerca es más fácil para mí, porque puedo tener descargas a los costados, lo mismo en medio campo, con Osvaldito, para crear situaciones de gol".

Por ahora no se compromete a conseguir una determinada cuota de goles, ya que su prioridad es que el equipo sea el que gane.

Con respecto a Tiburones Rojos, Julio destacó la labor de su técnico Carlos Reinoso y expuso: "Veracruz es un equipo renovado, sólo dos o tres jugadores que tenía de compañeros el torneo pasado están alineando hoy día".

"Hay que estar preparados, el 'Maestro' siempre trata de plantear bien los partidos, como lo hace Chepo".

Espera que saldar cuentas con Tiburones Rojos

Julio Furch admitió que el equipo jarocho tiene un adeudo de sueldo con él, pero confía en que pronto se saldará la cuenta.

"Sí (le deben), pero eso es aparte, no tiene nada que ver con Santos, es un tema que está por pasar, dentro de poco va a quedar en el pasado, el equipo se ha portado muy bien conmigo, como con mis compañeros", afirmó.

