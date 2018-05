"Fui alcalde por primera vez hace 20 años y Santos también se coronó"

Torreón, Coahuila

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, contento por el paso del equipo de Santos Laguna y hoy disputa la gran final del futbol mexicano, reconoció su desempeño en la cancha, por la manera de dejar fuera a importantes rivales.

Además que esto tiene feliz a la ciudadanía, por lo que precisó que el equipo, además de ser un ícono de identidad, es un ejemplo de que con disciplina y ganas de hacer las cosas bien, se puede salir adelante.

Señaló primeramente que da gusto cómo juega el equipo, a pesar de las derrotas, su desempeño es el que ha dejado satisfechos a los aficionados.

“Hicieron un buen torneo, el equipo se había caído mucho y se logró levantar con coraje, esfuerzo y disciplina, y así ha jugado de gran manera la Liguilla y merecidamente están en la final".



"Para toda la afición y los habitantes de la Comarca Lagunera, es un gusto ver como el Santos, que es el equipo de todos, está jugando con mucho corazón, con mucho coraje y ganas de hacer bien las cosas y eso es lo que la gente aprecia, no es que ganes o pierdas, sino cómo juega, y eso contagia. Me da gusto porque es un equipo triunfador a lo largo de su corta trayectoria".

Las coincidencias no juegan, pero dicen algo. "Tuve la oportunidad de ser alcalde hace 20 años y cuando nosotros ganamos la presidencia municipal, por primera vez también Santos se coronó, luego también nevó, son muchas coincidencias, pero en fin, me da gusto por la gente, por el gran trabajo que se ha hecho a lo largo de los años, no sólo en el primer equipo, hay que ver como las fuerzas básicas han tenido excelentes torneos y han quedado campeones en varias ocasiones, es un club que se ha preocupado por prepararse desde abajo y darle seriedad al trabajo profesional".

Santos es un fenómeno deportivo, social y económico.

“Hemos visto el progreso del Santos desde el pasado estadio, ahora se construyeron instalaciones muy dignas, no solamente para la afición, sino todo el complejo deportivo. Es un fenómeno no sólo deportivo, desde el punto de vista turístico, hay mucha gente que viene a ver el futbol, de Durango, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y otras partes de Coahuila, esto cuando viene un equipo al que le gente le interesa ver, entonces se convierte en un fenómeno social”.

Para ejemplo citó el estadio del Real Madrid, que es una de las principales atracciones turísticas de Madrid.

“Cuando fui embajador de México en España, viví en Madrid, la gente va a los grandes museos, pero después de las visitas al Museo del Prado, el Santiago Bernabéu, es el lugar más visitado en Madrid, te hacen un tour, pagan por entrar, por estar en los vestidores. A lo que voy es cómo se convierte en un fenómeno turístico un equipo de futbol exitoso”, dijo.

El ejemplo de esfuerzo y coraje lo han puesto los jugadores en la cancha en cada partido de esta temporada, esto se refleja en la gente.

"Llegan ganándole a dos equipos favoritos, los Tigres con grandes jugadores y con mucho recurso invertido, igual que el América".



“Forma parte de la Comarca, es un ícono, a Santos cuando le va bien hasta el ánimo en la sociedad se manifi esta, la gente está más contenta, somos una región de esfuerzo, de lucha, de trabajo, de progreso y cuando lo refleja Santos, es hablar de una región que quiere hacer bien las cosas, y cuando se quiere, se puede”, comentó.

Envió un mensaje a los jugadores que este jueves disputarán los primeros minutos de esta gran final.

“Jueguen como lo están haciendo, con esas ganas que manifestaron, tengan fe en que sí se pueden lograr las cosas como lo han hecho y si juegan con ese compromiso de partírsela en los dos juegos, con inteligencia, pero entendiendo que todos tienen que apoyarse, defendiendo o atacando, y sí lo hacen así, no tengo la menor duda en que van a ser campeones”, concluyó.