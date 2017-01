En espera de las 'mismas mentadas' en el Volcán

Torreón, Coahuila

Jonathan Orozco se alista para regresar al 'Volcán', un territorio en donde por muchos años vivió los clásicos defendiendo la playera de Rayados, así que ahora como albiverde espera recibir la misma presión de la afición de Tigres.

"Espero el recibimiento que he tenido en mi carrera con Monterrey, exactamente lo mismo, no veo que vaya a ser algo diferente, las mentadas de madre, abucheos, va a ser exactamente lo mismo para mí".

"Yo lo voy a recibir de la mejor manera, siempre tiene un toque especial enfrentar a Tigres", expresó el guardameta.

Luego añadió: "Este duelo siempre ha sido un juego importante para mí y más para la institución, sabemos de la rivalidad con Tigres, ellos han venido haciendo bien las cosas, pero hemos hecho una buena pretemporada, de la mejor manera, vamos con todo por esos tres puntos".

Señaló que la rivalidad es parte del show, "al menos lo que para mí representa. Es como un matrimonio, que nos queremos, nos odiamos, la afición de Tigres siempre ha sido muy respetuosa en ese aspecto conmigo y yo con ellos, es parte de los 90 minutos y ahí queda".

Desde su perspectiva, la gente de la Sultana del Norte no ve tanto los enfrentamientos contra Santos como un clásico, ya que para ellos lo máximo es el enfrentamiento local.

"La verdad es que la gente de Monterrey no ve para afuera, es como en otros lados, no se ve mucho el clásico regio, para ellos el clásico nacional no están importante o no le toman la debida importancia, lo mismo en la Ciudad de México, no se toma en cuenta el clásico Tigres-Rayados".

"En este caso, no le falta nada por el hecho de que somos de la misma región, uno ve el América-Chivas y no tiene nada que ver, son de diferente ciudad, en el caso de Santos representa mucha rivalidad, muchas finales, por eso se ha hecho más grande cada día, el mote se lo da la prensa, la gente, pero para nosotros es un juego importante".

Tigres sin titulares

Con respecto al anuncio que hizo Tigres de enfrentar a Santos con un cuadro de suplentes, Jonathan Orozco al respecto expuso:

"Para nosotros lo más importante es lo que hagamos, lo que hagan o dejen de hacer ellos es tema de la gente de Tigres, respetamos mucho eso".

En cuanto a las declaraciones de Rafael Márquez, quien está a favor de la creación de un sindicato de futbolistas en México, el arquero de Santos considera que es buena la intención, pero ve complicado que se haga realidad a corto plazo.

"Es buena iniciativa, ojalá se pueda realizar, lo veo complicado al inicio o en un futuro muy cercano; a veces los jugadores estamos expuestos a muchas cosas".

"Necesitamos un respaldo y sería bueno tener un sindicato propio, que no pertenezca a la Federación, como ocurre en España, Inglaterra, Estados Unidos, ojalá nos podamos sumar muchos jugadores, ya platicaremos".

"Al futbolista mexicano le falta unión, creo que también hay un cierto miedo, me parece que los sueldos no son los mismos que en Europa, las estrellas de allá tienen el futuro asegurado, acá la mayoría de los mexicanos estamos peleando todos los días por un sueldo, que si se nos dejara de pagar por un paro, sería complicado mantener una vida normal".

"Así que por ese lado se requiere de una unión muy fuerte, un sindicato que brinde apoyo a los compañeros que se queden sin paga", apuntó.

Luego hizo referencia a la situación que vive Jaguares de Chiapas: "Es complicado, somos muy afortunados por tener una institución como Santos, que siempre deposita la quincena en el banco, nunca falla".

"Tenemos una vida normal, un trabajo, tenemos hijos en el colegio y cómo le decimos que no podemos pagar o rentar la casa".

Presentación del uniforme

Este jueves a las 18:00 horas se llevará a cabo la presentación del nuevo uniforme de Santos Laguna, en el vestuario del equipo.

