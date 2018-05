Siboldi, listo para su debut como técnico en Liguilla

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi debutará este jueves como director técnico en una liguilla, llevando las riendas de Santos Laguna para enfrentar a un viejo lobo de esas instancias, como lo es Ricardo Ferretti.

El estratega uruguayo dijo que está listo para esta experiencia y no se intimida ante su homólogo en Tigres, al cual asegura respeta bastante, pero quiere sacar máximo provecho a las condiciones que pueda tener a su favor. Ambos se miden en la Ida de Cuartos de Final del Clausura 2018.

"En el 'Volcán', sin duda que la gente presiona, hace su partido, pero dentro del campo uno se abstrae".



"Comparándolo con el 'Tuca', cualquiera estaría en desventaja. Tiene dos millones de partidos".

Así se expresó en un tono de broma, para luego recalcar que "cualquiera sería novato enfrentando al 'Tuca'. Es uno de los mejores entrenadores que hay en el futbol mexicano, le tengo gran admiración y respeto, pero los que entran al campo, no es su primera liguilla, tienen varias, ellos son los que definen esto".

El escenario parece idóneo para este debut de Siboldi, en el Estadio Universitario que por mucho tiempo fuera su hogar, donde en los noventas se hizo notar como arquero de los felinos.

"Estoy muy contento. Lo especial es hasta que empieza el partido o hasta que llegas al estadio, después es el rival al que quiero vencer, al que le quiero ganar dentro del campo. Cuando termine el partido, seguirá siendo especial por todo lo que ya sabemos: las vivencias y la experiencia que tuve de haber sido jugador en ese club. Muy feliz de estar en una liguilla, de estar viviendo este momento, luego de hacer un gran torneo como el que se hizo.

Eso ya es historia, ya quedó atrás, ahora encaramos esta parte del campeonato como si empezara de nuevo el torneo. Esperamos dar un gran partido allá", expuso.

Luego mencionó sobre el entorno que les espera y señaló: "En el 'Volcán', sin duda que la gente presiona, hace su partido, pero dentro del campo uno se abstrae y se enfoca en lo que tiene que hacer.

La gente en la tribuna no baja para quitarte la pelota, ni darte una patada, ni hacerte el gol ni evitarlo. Ahí son los once contra once y son los que toman decisiones".