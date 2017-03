Orozco sí festejará cada gol de Santos

Torreón, Coahuila

Jonathan Orozco enfrentará a su ex equipo este domingo, al que le guarda un cariño especial, sin embargo, aseguró que festejará cada gol que anote su equipo.

"Quiero ganar, independientemente de quien sea el rival que está enfrente, para mí lo más importante es ganar".





El guardameta de Santos Laguna se dice muy agradecido por todo lo que vivió con el equipo regiomontano, donde debutó e hizo gran parte de su carrera. Pero ahora como albiverde, no piensa en otra cosa que no sea ganarle.

"Un gol es para festejarse y yo voy a festejar los que meta mi equipo, dudo mucho que mis ex compañeros o la afición de Monterrey no vaya a festejar, eso es normal, gritar los goles es normal y lógico hay un respeto que no va a cambiar por meter un gol y festejarlo", expresó el arquero, quien se recupera de una contractura muscular en el hombro.

"Voy recuperándome, gracias a Dios pude jugar contra Necaxa. Estamos contentos por el pase a cuartos".

"Ahora viene un partido muy especial para mí, es el equipo en el que estuve toda una vida, es al que le voy, algo lindo que jamás me imaginé que podía vivir, pero ahora que me toca lo voy a disfrutar".

Y añadió: "Espero ganar. Yo quiero que el equipo haga bien las cosas que sume 3 puntos, que es importantísimo para nosotros por todo los que conlleva a la calificación, el tema de porcentaje".

En el tema de la afición de Rayados, Jonathan se mostró respetuoso y expuso: "Ellos son un tema muy aparte, ellos tienen todo mi agradecimiento y mi cariño, como ellos me lo mostraron".

"A la gente de la Adicción, a quien siempre me apoyó así como a los que no, es normal y uno está sujeto a eso".

"Yo estoy muy agradecido con la gente que me ha mostrado su cariño, a pesar de que esté en otro equipo lo siguen mostrando y están pendientes de mí, trataré de hacerlo bien, hacer lo que me gusta y después ver cómo nos va", agregó.

Invitó a las aficiones a alentar a los equipos sin generar violencia, confía en que no habrá alguna situación como la que se ha generado en duelos anteriores.

"Son aficiones respetuosas, allá conozco a la mayoría de la gente de la Adicción, sé que vienen apoyar, es partido especial, lo sé, viví 20 años en esa institución, conozco a muchos integrantes de las barras, de la gente que viene haciendo los viajes y sé que mucha gente vendrá a apoyar como debe ser, 90 minutos de pasión que no genere violencia para afuera, sólo les pido apoyar y que gane el mejor".

De Antonio Mohamed, técnico del Monterrey, Jonathan dijo recordarlo con un cariño especial, pues "le aprendí muchas cosas, siempre hubo mucha cordialidad, traté de acatar siempre lo que me decía, aprender, porque uno está a final de cuentas en un equipo para aprender. Nunca tuve problema con él".

Orozco aseguró estar motivado por la victoria en la Copa, "nos hacía falta porque hemos jugado bien, porque el equipo ha mostrado buen futbol, han tenido muchas llegadas que lamentablemente a veces no se ha podido concretar".

"Nos han empatado en partidos claves, ahorita solamente los de local nos tendrían en otra posición en la tabla y yo creo que este partido nos sirve para ver a qué aspira Santos, de qué está hechos".

Jonathan viene de sufrir una contractura muscular que no tiene nada que ver con la operación de hace 8 meses.

"Pudo pasar en cualquier otra parte del cuerpo, fue en el hombro porque estiré de más, por eso tomé un receso".

"Chepo decidió que no era momento de arriesgar, porque de una contractura podía pasar a un desgarre y llevarnos más días o varios partidos. Pero ya estoy listo", acotó.

JFR