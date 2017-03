Araujo ve necesaria la victoria ante Pumas

Torreón, Coahuila

Los empates están alejando a Santos Laguna de los primeros puestos de la clasificación, por eso la necesidad de obtener un triunfo este domingo ante Pumas, en una cancha que se históricamente se le ha complicado al conjunto lagunero.

Así lo expuso Néstor Araujo, quien ve la necesidad de sumar 3 puntos después de que en los últimos 4 encuentros Santos sólo ha logrado empatar.

"Es un buen paso por el invicto que tiene el equipo, pero creo que siempre hemos dejado ir muchos puntos, debemos sumar de a 3, con empates nos alejamos de los objetivos que es quedar en primero 8 y, si se puede, en los primeros 4".

"Pero el equipo está bien anímicamente, se viene de un partido difícil el miércoles y hay que seguir trabajando para ganarle a Pumas", expresó el zaguero central.

Sabe que se requiere de ganar fuera de casa, pues importante es que la gente tenga una respuesta a ese esfuerzo.

"Siempre es primordial, no se puede negociar. A pesar de los empates y de no haber conseguido triunfos, la gente de alguna manera responde porque sabe que Santos se mata en la cancha y mientras siga así el equipo, la gente seguirá respondiendo, por eso hay que dejar todo en la cancha".

Advirtió que les espera un encuentro complicado, pues Pumas tiene un equipo fuerte, con mucha experiencia, "sabemos de su capacidad, tienen a Cortez, Verón, Picolín y conocemos a Bryan (Rabello), es un equipo peligroso y ya lo analizaremos para tratar de ganar".

De Francisco Palencia como entrenador, el seleccionado nacional opinó: "va comenzando en un reto en su vida, me tocó como jugador y ha sorprendido a muchos, tiene mucha experiencia y capacidad, lo está demostrando".

"Y bueno, ojalá le vaya bien, el domingo no, que gane Santos, pero sin duda es un técnico con mucha capacidad, con un reto como DT, pareciera por las conferencias que lleva mucho tiempo siendo entrenador, por cómo habla futbolísticamente, así que lo veo muy maduro".

Araujo ya le anotó a Pumas en el Corona, ahora tiene la oportunidad de hacerlo en CU, aunque eso no lo tiene ocupado.

"Ojalá pueda hacerlo, aunque siempre digo que cambio cualquier gol que pueda anotar porque no nos anoten. Tenemos que defender bien, van varios partidos que nos meten al menos uno".

"Yo hablo con Izquierdoz o cuando me toca jugar con Ventura, que la idea es mantener el cero y partiendo de ahí, sabemos que al frente hay gente con calidad como Furch, Dávila, hay que dejar ese cero atrás".

Del otro lado, la UNAM es un equipo que recibe muchos goles, para Néstor eso requiere ver por líneas, si no presionan los de arriba o los medios no son intensos, pues "normalmente uno se va por la defensa cuando se reciben muchos goles, pero la defensa comienza en el ataque, hay que analizar en que no se hacen los recorridos y se falla".

Con respecto a la nueva generación Sub 20, donde está bien representado en la Selección Nacional de la categoría, el jugado comentó:

"Siempre he dicho, que a los chavos de Santos les tengo mucho respeto, son humildes, abiertos a las criticas, receptivos, no sólo los que están en Sub 20, qué bueno que calificaron".

"Rolando, 'Mudo', Uriel y Kevin, pero vienen Jordi, Arteaga, Rivas, chavos muy abiertos a aprender, tienen calidad y todos tienen potencial y personalidades diferentes. El jugador de Santos tiene mucha hambre, es de las mejores fuerzas básicas".

