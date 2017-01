Araujo resaltó peligrosidad de Puebla

Torreón, Coahuila

Néstor Araujo, defensa central de Santos Laguna, advirtió sobre el peligro que representa la visita que hará el Puebla este domingo al Estadio Corona, ya que considera es un equipo que está jugando buen futbol y basa su desempeño en la labor de conjunto y no en individualidades.

Al finalizar la práctica de este jueves con el cuadro lagunero, el zaguero expuso las virtudes del próximo rival, que desde su punto de vista será uno de los más complicados.

"Va a ser un partido difícil con Puebla por la situación que pelea, es un equipo que juega bien, vimos un poco de lo que es, complicado, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien".

"Lo que nos pasó a mitad de semana nadie lo quería, nadie quería perder, pero hay que dar la vuelta, tratar de llegar a ocho puntos y seguir con esa inercia en casa", declaró.

Agregó que el equipo de La Franja desde hace mucho tiempo se viene mostrando como un conjunto que viene muy bien, "tiene jugadores muy importantes en todas su líneas, con mucha experiencia".

"No voy a nombrar a uno en particular, porque cada uno tiene un papel muy importante, pero juega en equipo y las individualidades destacan poco, por eso será un duro rival y debemos preocuparnos por nosotros hacer las cosas bien".

Araujo resaltó lo ordenado que es el cuadro poblano, "todos corren, se matan, es un equipo muy generoso en ese sentido, ya hablaremos con 'Chepo' de lo que esperamos hacer, ya sea apretarlos, o darles salida, esperarlos a tres cuartos, son muchas las situaciones que se pueden presentar".

El defensor expuso que en la actualidad todos los equipos son competitivos y cada vez se reduce más la diferencia entre uno y otro.

"Desde hace tiempo los resultados que se han dado son apretados, eso habla de una liga muy competitiva, lo vimos con Morelia, que tiene un equipazo, sus jugadores son los menos culpables de estar en peligro de descenso, lo mismo Puebla, Veracruz, Chiapas. El margen de competitividad está muy cerrado y eso hace que la liga crezca".

En lo que respecta a Santos, Néstor recalcó el objetivo de lograr los 30 puntos que se propuso la institución para este torneo.

"En ese sentido nos hemos preocupado más por que la directiva y nosotros mismos nos pusimos un reto".

"Hemos estado más preocupados de ir partido a partido, Puebla queremos llegar a 8 puntos, que estaría dentro del objetivo que se marca la institución. En lo personal pienso en cumplir con el objetivo de 30 puntos".

Néstor Araujo ya se hizo notar con goles en liga y copa, así espera continuar en lo que resta de ambas competencias.

"Llevaba tres en toda mi carrera, ahora llevo dos, pero lo importante es que el equipo gane y que esté bien, lo de menos es que yo meta gol, yo cambio eso por ser campeón y lograr cosas con Santos, estoy feliz, espero que siga esa racha, que se puedan seguir marcando goles".

En el tema de Selección Nacional, el jugador de Santos tiene la ilusión de recibir un nuevo llamado de Juan Carlos Osorio.

"Ojalá se logre, sé que la competitividad en ese sentido está dura, espero me siga llamando, creo que me tiene confianza y estoy agradecido, voy a seguir trabajando para que me tomen en cuenta".

"No he hablado nada con él (Osorio), sólo el 31 me deseó feliz año, en Navidad, pero no para otras cosas".

Santos Laguna continuó este jueves los preparativos para recibir al Puebla, con todos los jugadores disponibles, excepto Jorge Villafaña que reportó con la selección de su país.

