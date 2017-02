Santos está para ganar en León: Djaniny

Torreón, Coahuila

Santos Laguna se ha preparado a conciencia para ir en busca de su primer triunfo en casa del León, este jueves llevó a cabo un ensayo táctico, donde el técnico José Manuel de la Torre afinó varios detalles para tratar de que su equipo llegue lo mejor preparado posible a este encuentro.

El delantero Djaniny Tavares, comentó que con todo y lo complicado que ha sido para el cuadro lagunero jugar en esa plaza, confía en que logren mantener la personalidad que han tenido para ir en busca de los tres puntos.

"Es bueno jugar contra un equipo como León, nosotros vamos conscientes de lo que queremos el sábado, que es ganar, no será fácil, pero estamos para sacar 3 puntos", manifestó el jugador al final de la práctica.

Sabe que el rival necesita sumar puntos y quiere regresar a la senda del triunfo frente a Santos, es por eso que el cuadro lagunero busca seguir apegado a lo que le ha funcionado.

"Ellos tienen buen equipo, saben jugar bien, no han salido resultados, pero sabemos que encontraremos una escuadra fuerte, nosotros debemos mantener la personalidad y jugar bien para poder ganar", expuso.

Para Djaniny ha sido muy importante hacer gol, "siempre es bueno marcar, obviamente cuando no se anota se queda muy triste, pero se sabe que primero está el equipo y hay que seguir trabajando con goles, si no, ayudar al equipo".

"Podría estar más contento, pero después de un momento muy complicado para mí, estoy tomando mi nivel de nuevo para ayudar al equipo", agregó.

También se muestra contento por el sistema de juego que aplica el técnico José Manuel de la Torre, con más gente de ataque.

"Es lo que quiere el profe, sabe lo que busca y nosotros debemos hacer lo que nos pide. En particular, me pone a jugar por la banda, aunque yo soy más de jugar por adentro, pero hago lo que me pide".

Considera que ahora Santos tiene más variantes y eso les está ayudando, pues "el entrenador nos hace jugadas y nosotros las practicamos en la cancha, jugamos con tres adelante para tratar de tener otras opciones".

Viajan este viernes

Santos Laguna cerrará este viernes por la mañana su preparación para encarara a los Panzas Verdes, con una práctica ligera en el TSM. A las 14:30 horas viaja el equipo a León.

Tras el partido ante La Fiera, el conjunto verdiblanco se trasladará a Guadalajara para entrenar de cara a su compromiso de Copa ante Coras de Nayarit.

