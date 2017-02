Julio Furch va por más goles

Torreón, Coahuila

Luego de anotar su primer gol con Santos en el Clausura 2017, el delantero argentino Julio Furch siente mayor confianza para ir en busca del arco rival y este domingo ante Cruz Azul, tratará ayudar a su equipo de la misma manera.

"En las fechas que no se me dio anotar, sabía que en cualquier momento mis compañeros harían lo posible para que pudiera convertir y se dio en pelota parada".



"Estoy contento más que nada por el rendimiento del equipo, creo que de a poco nos vamos conociendo cada vez más, de local se ha visto un mejor juego que de visita, pero trataremos de igualar eso, tratar de jugar igual en casa como de visita, yo siento bien al equipo".

"En lo personal, con el gol me siento más tranquilo, porque necesitaba anotar, por suerte se dio este fin de semana, pero sigo pensando en conseguir los tres puntos más allá del logro personal", expresó.

Aseguró que antes de anotarle a Chivas no se sentía presionado, pues "sabía que estaba haciendo las cosas bien, que en cualquier momento llegaría el gol, siempre lo tomo con bastante tranquilidad".

"En las fechas que no se me dio anotar, sabía que en cualquier momento mis compañeros harían lo posible para que pudiera convertir y se dio en pelota parada, como lo hemos venido ensayando".

Ahora, ante la Máquina Celeste, el atacante se muestra entusiasmado y seguro de que Santos mostrará esa actitud que se le vio en los encuentro anteriores en casa.

"Siempre es importante conseguir los tres puntos de local, es lo que nos planteamos al inicio del torneo, de hacernos fuertes en casa y sea el equipo que sea, ahora viene Cruz Azul, no se le están dando resultados, pero está jugando bien, tiene calidad, pero nosotros le tenemos que ganar", expuso.

Ante la ausencia del arquero titular del equipo capitalino, Jesús Corona, el delantero argentino señaló que eso no es una ventaja para Santos.

"Creo que el portero suplente va a querer demostrar que está para jugar y va a tratar de hacerlo bien, tratar de quedarse con el puesto, así que acá vamos a pensar en nosotros, que no nos debe importar quién juegue, debemos pensar en que vamos ante el mejor rival".

Mencionó que con todo y que el rival viene con necesidad de sumar, para el conjunto lagunero está primero su objetivo y es no dejar escapar puntos de local, para seguir escalando posiciones.

Confía en que todo resulte mejor que el domingo en Guadalajara, pues desde su punto de vista les faltó fortuna.

"Siempre es importante conseguir los tres puntos de local, es lo que nos planteamos al inicio del torneo, de hacernos fuertes en casa, sea el equipo que sea".



"Creo que el equipo se plantó bien con 10 jugadores, llegó el gol en los últimos dos minutos, fue frustrante recibirlo porque el equipo había trabajado bastante en el aspecto defensivo, además tuvimos otras oportunidades de concretar en contragolpe, no pudimos, pero sin duda fue duro que nos empataran".

En el tema del arbitraje, Julio Furch descartó que la labor de los silbantes se esté inclinando a favor de los equipos llamados grandes.

"No creo en eso, creo que algunos nos pueden perjudicar o favorecer, trato de no meterme en ese tema, no quiero creer que pase eso".

Este miércoles, Santos Laguna continuó sus ensayos para el encuentro ante la Máquina Celeste, donde se enfocó bastante a la definición.

Emiliano Armenteros sigue en rehabilitación y se valora si podrá se convocado para el domingo.

JFR