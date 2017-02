Santos busca seguir pesando en casa

Torreón, Coahuila

Más que mantener el invicto, el técnico José Manuel de la Torre busca que Santos Laguna siga pesando en casa y con ese propósito va a encarar a Cruz Azul, este domingo en el Estadio Corona.

"Cruz Azul es un rival que llega en sus circunstancias, tiene un buen plantel y nosotros no es que busquemos mantener el invicto, sino que nuestra casa sea la plaza más complicada y eso se logra a base de buenos resultados, de buenos partidos y esa comunión con el público, que refuerza al equipo en todos aspectos".

Por todo lo que atraviesa el conjunto capitalino, De la Torre no lo ve más peligroso, "creo que sus circunstancias les debe estar afectando, pero es por lo que pasa cada equipo, a pesar de ese plantel y tener a varios partidos sin conseguir los resultados que pretende".

"Nosotros vivimos con las nuestras, el querer sacar puntos, ser fuertes en casa y lograr nuestros objetivos", expuso.

Ante todo eso, dice esperar a la Máquina tal y como han venido jugando, "no creo que cambien, me parece que utilizarán el desdoble, a veces desde salida, corriendo riesgos como lo ha hecho, pero también da oportunidad de hacer nuestro futbol y hacer daño".

Aunque para muchos, Cruz Azul no merece estar en esa posición por los jugadores que tiene y los partidos que ha dado, para el estratega de Santos cada cual tiene lo que hace.

"El merecimiento está en lo que haces, si no lo has hechos no los mereces, eso lo tengo claro, uno se lo merece cuando se realizan las cosas, de otra manera no cabe".

Rechazó sentirse favorito por ser local, pues "nunca me pongo etiquetas ni de favoritos ni nada, veo con respeto a todos los rivales y eso hace estar pendiente de cualquier detalle, lo que buscamos es que en casa podamos hacer valer".

José Manuel no se siente satisfecho con lo que ha hecho su equipo, pues aunque futbolísticamente ha estado bien, ha modificado de acuerdo a los elementos en el campo y circunstancias, y el estar invictos es consecuencias de ese accionar.

El estratega, quien estará en la tribuna debido a la suspensión de dos partidos que le impuso la Comisión Disciplinaria, comentó sobre el castigo lo siguiente:

"La molestia no es más que conmigo, no fue un buen comportamiento y nada más, esas son las consecuencias".

Cuestionado acerca de su fue un castigo excesivo, respondió: "Es lo que pasa cuando uno no tiene buen comportamiento, hace mucho no me pasaba, no se me habían cruzado los cables como dicen vulgarmente, pero es la consecuencia de mis actos".

Para este compromiso, El Chepo presenta dos bajas, una por lesión, que es el caso de Emiliano Armenteros, la otra por la suspensión de Diego de Buen.

Ante esta ausencia de volantes, para la contención el técnico aseguro que tiene alternativas, como puede ser 'Chatón' Enríquez, Ulises Dávila y el mismo Javier Abella, a quien ya utilizó en esa posición.

Santos Laguna cerrará este sábado su preparación con un ensayo ligero en las canchas del TSM, ya con la alineación definida.