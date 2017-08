"Chepo" lamenta errores de definición

Torreón, Coahuila

José Manuel de la Torre siempre procura no hablar del arbitraje, pero ahora parece que se le ha agotado la paciencia y lamentó que se hayan equivocado de nueva cuenta.

"Se hizo el compromiso desde el inicio de torneo de no hablar del arbitraje, pero no se ha respetado, parece que hay que decir cosas para que actúe".

"El partido pasado no creí que fuera para incurrir, pero viendo las jugadas son claras, hay par de manos, el penal que nos marcar no sé de donde lo sacó, es más es falta de ellos, es algo que es ajeno a nuestras manos".

"Pero no hay que poner atención a eso sino a lo que nos corresponde, me llama la atención que no respeten lo que se acordó y no pase nada", expresó.

Del resultado dijo: "Te vas con esa pequeña molestia de no poder concretar la gran cantidad de oportunidades que creó el equipo, así es el futbol, es seguir insistiendo, llenarnos de confianza para que lo que no estamos logrando hacerlo en el siguiente partido".

"Me deja tranquilo en cuanto al esfuerzo hecho, es algo que habíamos visto, nos faltaba contundencia, no estamos contentos, pero ya viene León, a darle la vuelta a esto y buscar ganar fuera de casa".

De la reprobación del público, De la Torre comentó: "La afición es así, ellos quieren verse reflejados con buenos triunfos, muchas veces no se analizan muchas cosas, los entiendo, así que al contrario, es algo en lo que tenemos responsabilidad".

CHIVAS TAMPOCO QUEDÓ CONFORME

Fue el auxiliar de Matías Almeyda, Guido Bonini, quien dio la cara tras el partido ante Santos y señaló que se van a Guadalajara con un amargo sabor de boca.

"Cuando vas ganando y falta tan poco, claro que nos deja un sabor amargo a todos. Creo que se hizo un buen partido hasta que llegó el empate y ahora solo nos queda seguir trabajando. Santos hizo lo suyo y se lleva esta noche el empate", dijo.

Indico que a pesar de la intensidad, intentaron siempre jugar, "pero las cosas no salen como uno pretende, entonces la única forma es seguir trabajando. Santos hizo un buen partido, en el primer tiempo se hizo merecedor a llevarse algo más, así como nosotros en otros partidos, hoy el empate nos cae bien y vamos a seguir trabajando para alcanzar el triunfo".

"Tenemos que trabajar para que los jugadores vuelvan al nivel que mostraron hace dos meses. Chivas mostró a la larga el buen juego, la intensidad, pero no fue suficiente, el trato no fue el que tenemos siempre", añadió.

Del arbitraje no se quiso meter en detalles, "Estuvo bien, no vi las jugadas, hubo penal para los dos lados, el gol fue bien anulado, no vamos a recaer de nuevo, el trabajo nos va a llevar a jugar de la mejor manera, hoy no nos vamos conformes".

JULIO FURCH

El delantero de Santos expuso: "Es un momento difícil, tuvimos muchas oportunidades para ganar, hicimos uno de los mejores partidos del torneo, por eso nos quedamos con un sabor amargo, porque hicimos méritos para lograr los tres puntos".

Sobre el penal que erró dijo: "Además del gol, uno se siente con tristeza, con mucha bronca de haber fallado ese penal que hubiese cambiado la historia del encuentro, nos habríamos ido arriba y nos habría permitido manejar el partido a conveniencia".

"Se crearon situaciones de gol, estoy contento con mis compañeros que trabajaron para eso, me han apoyado en ese momento tras la falla, no hay que agachar la cabeza, hay que seguir trabajando que ya vamos a convertir".

De las protestas de los aficionados, Furch mencionó que "están en todo su derecho de exigirnos, es un club, una ciudad y una afición que exige mucho, los entiendo por esta racha de no conseguir la victoria en 6 fechas, pero pronto vamos a cambiar esos gritos, el equipo trabaja para revertir la situación, sé que pronto vamos a levantar y festejar", expresó.

