Contra Chivas, un partido más: Gael Sandoval

Torreón, Coahuila

Ni diferente ni especial, sólo un partido más el enfrentar a Chivas, es la opinión del volante ofensivo de Santos Laguna, Walter Gael Sandoval, quien muestra respeto ante el rival, pero nada más.

"Hay mucho por pulir, pero lo bueno es que estamos en la parte de arriba y así hay que seguir".





Este martes en conferencia de prensa, el jugador tapatío expresó ese sentir a pocos días de la visita que harán al Rebaño.

"Es otro equipo más. La importancia es de acuerdo al rival, lo que necesitamos es estar concentrados, es un buen partido, es lindo, obviamente nosotros queremos lograr los tres puntos de visita, hacer las cosas bien", aseguró el canterano.

De lo que sí está de acuerdo es en ver este encuentro como un parámetro para Santos: "Creo que sí, va a ser un buen partido, Chivas es un equipo con buenos jugadores, mientras que nosotros estamos en buena racha, debemos tratar de aprovecharla, porque si nos ponemos en otra sintonía, no nos va a alcanzar".

Se le preguntó si viste enfrentar a un rival como el Guadalajara, a lo que respondió: "Sinceramente para mí es otro partido más, sea cual sea el rival que tengamos enfrente, obviamente ganar los tres puntos de visita es algo que nos va a ayudar a nosotros".

Considera que la efectividad puede marcar la diferencia entre uno y otro, pues "los jugadores que tiene cada plantel son rápidos, son buenos, así que la efectividad de cada uno en el ataque va a marcar esa diferencia".

En ese sentido, no se preocupa por la escasez de goles que tienen los delanteros albiverdes, pues afirma que están jugando muy bien y ya les llegará el gol.

Sandoval se siente tranquilo con Santos como tercero en la clasificación, siendo muy diferente a lo que fue el torneo anterior y sobre eso resaltó lo que está haciendo todo el grupo, pero advierte que todavía están mejorando.

"Hay mucho por pulir, pero lo bueno es que estamos en la parte de arriba y así hay que seguir".

No obstante, la etiqueta de invicto no es algo que esté empecinado a conservar: "En cierto modo, no nos enfocamos tanto en ser el equipo que no pierde, pero es una motivación y nos ayuda a seguir mejorando".

Algo que motiva a Gael es tener un lugar como joven mexicano sobre refuerzos: "En lo personal es bueno, al final de cuentas se trata de que el equipo esté bien, no en lo personal, pero va ligado, va a jugar quien mejor esté, lo importante es aportar todos al equipo. Yo me siento bien por estar jugando".

No duda al decir que todo va conforme a lo planeado, a pesar de que en Copa llevan dos derrotas.

"Podría decir que sí, la mente está en ganar todos los partidos, pero los rivales cuentan, son equipos fuertes, hay partidos buenos, la idea es buscar un objetivo alto, pero si no se da hay que seguir trabajando".

Y precisamente del Torneo de Copa MX, el mediocampista comentó que no es que Santos no camine en esa competencia, "simplemente son diferentes partidos, es un ritmo diferente, que también tiene mucha importancia, pero son situaciones del partido. no se ha jugado mal, así que pienso eso lo vamos a mejorar".

"Es otro equipo más. La importancia es de acuerdo al rival, lo que necesitamos es estar concentrados, es un buen partido, es lindo".



Gael Sandoval, quien acumula 21 partidos en Primera, ha tenido gratas experiencias.

"Son muchas cosas, a lo mejor si me pongo a decir cada una de ellas no terminaría, pero es conforme van pasando los partidos, según voy viendo situaciones, ahora nos está yendo mejor que el torneo pasado".

"Todo eso es experiencia y minutos para seguir aprendiendo y mejorando en muchos aspectos, así que es ir poco a poco, eso me ayuda a ser mejor jugador".

Santos inició este martes su preparación para enfrentar al Guadalajara, en la Fecha 5 del Torneo Clausura 2017, en la cancha del Omnilife.

El ensayo se realizó en dos grupos, no se reportan lesionados, así que este miércoles continuará trabajando el técnico José Manuel de la Torre en la estrategia, para la visita a la tierra que lo vio nacer.

JFR