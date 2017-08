De la Torre respira con la victoria

Torreón, Coahuila

El semblante de José Manuel de la Torre fue muy distinto al que tuvo apenas el domingo pasado.

Haberle ganado a Juárez FC en la Copa MX, le ha dado un respiro profundo después de que en la Liga las cosas no marchan como él quisiera.

Ahora, tras la victoria por 2-0, expuso que su equipo hizo un buen partido, supo entender las circunstancias para sacar ventaja, "es lo que se necesita, además pudimos hacer algo más todavía".

Y es que en la Copa les va bien, por eso señaló que siempre es importante tener continuidad, tener actividad en los torneos que se les presentan, ya que eso ayuda al nivel y a la competencia interna.

"En liga no hemos podido resolver los partidos, sabemos que la contundencia hace la diferencia, pero no lo hemos podido hacer".

Considera que la virtud fue mantener el cero atrás, estar bien prados para explotar las condiciones de sus jugadores para poder hacer daño.

Eso demuestra que la Copa se toma en serio, "como debe de ser, no entiendo por qué no se toma en cuenta un torneo en el que se participa, el equipo se prepara para ser competitivo en cualquiera, no hay amistosos, son de preparación y me interesa se compita al máximo nivel con toda la responsabilidad".

Después de este encuentro, tiene claro que todos los jugadores están considerados para el siguiente compromiso que es en Tijuana.

"Cuando tenemos un partido no hablo en lo individual, nadie juega solo, para eso están, colaboran con un equipo, aquí gana todo el equipo y pierde todo el equipo, en eso siempre me mantengo más al margen, todos están considerados, mañana analizaremos y dependiendo de las circunstancias vamos a decidir para el siguiente partido".

De Brian Lozano, De la Torre comentó que cayó mal, así que será valorado del hombro derecho este miércoles.

