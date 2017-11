Julio Furch sigue en la pelea de goleadores

Torreón, Coahuila

A Santos Laguna sólo le queda pelear por tres puntos en el Apertura 2017, mientras que su goleador, el argentino Julio César Furch, aún disputa el título de máximo artillero y este domingo contra el América tendrá su última oportunidad.

Con 9 tantos en su cuenta personal, el delantero se encuentra a uno del segundo lugar, que es Avilés Hurtado de Rayados y a dos del líder que es Mauro Boselli del León.

Es la última llamada para los tres, como también para Enner Valencia de Tigres y Julián Quiñones de Lobos, que también llevan 9 tantos, por lo que se espera un cierre emocionante en esta disputa.

"Me quedan tres años más de contrato, la idea es seguir, más que nada para el torneo que viene demostrar que podemos pelear nuevamente por estar en la liguilla".



Pero ser goleador no conforta a Furch, ya que el no haber calificado a la liguilla lo tiene insatisfecho.

“La realidad es que no me importa mucho eso (el título de goleo), se fueron dando lo goles y sin duda estoy muy contento, el verme en la tabla de goleadores es motivación para mí, igual para mis compañeros el ver a un compañero arriba, creo que es bueno, pero lo más importante es que no se consiguió lo que queríamos, que era entrar a liguilla y sumar bastantes puntos, esa es la realidad.

Siempre digo lo mismo, que lo que importa es conseguir los tres puntos, sin importar quién haga los goles. Si bien hice goles, pero si no sirvieron para entrar a liguilla, entonces no me quedo conforme del todo”.

Pero eso no le quita el ánimo para encarar el último partido del torneo regular, que será ante las Águilas de Miguel Herrera.

“La idea es que en este partido contra América cerremos de la mejor manera, si ganamos la gente se irá con ese triunfo, pero tanto ellos como nosotros sabemos que no se hizo un buen torneo y esperemos que a partir de ese partido ganemos confianza y el año que viene empecemos de otra manera”.

Julio desea seguir como albiverde, siente que un triunfo convincente este domingo dejaría bien en lo anímico al equipo.

"Me quedan tres años más de contrato, la idea es seguir, más que nada para el torneo que viene demostrar que podemos pelear nuevamente por estar en la liguilla, por meternos ahí arriba y obviamente sumar muchos puntos para que este equipo no se vea peleando en la parte de abajo, sino de arriba”, indicó.

Así que toda la concentración está plena en ese compromiso, para tener una digna despedida y lograr tres puntos muy valiosos para el equipo, ante un rival de buen nivel.

“Sin duda que es de los equipos más grandes que hay en México (América), su afición es de las que más llena los estadios, quizá nosotros por ser el último partido y por la obligación de ganar debemos tomarlo como un juego más y hacer nuestro trabajo, hacer lo que nos toca”, expuso.

dcr