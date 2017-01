Ventura Alvarado está listo para debutar como Guerrero

Torreón, Coahuila

Ventura Alvarado ya cumplió su castigo en la Liga, pero es en la Copa MX donde se espera su debut como jugador de Santos Laguna y será precisamente ante su ex equipo, las Águilas del América, al cual le guarda mucho respeto.

"Primero debo competir con los demás compañeros y ganarme el lugar con una competencia sana, he estado en palco y el equipo se ha visto bien, tocando la pelota".





El defensa mexico-estadunidense ha trabajado con el grupo de jugadores que se perfilan para encarar este primer compromiso de Copa, que se jugará este miércoles en el Estadio Azteca.

"Me siento muy bien, creo que ahora me toca estar del otro lado, con otros colores, en un estadio donde jugué mucho tiempo, ahora estoy dedicado al 100% con Santos, soy un profesional y estoy muy motivado para competir con mis ex compañeros, amigos", expresó.

Acerca de cómo espera su recibimiento en el Azteca, el zaguero considera que no tendrá problema alguno:

"Creo que bien, tuve más buenas que malas experiencias ahí, creo que me fui bien, la afición sí me quiso mucho, la gente de América me apoyó mucho, así que me siento tranquilo".

Aseguró sentirse bien tras el cambio de equipo, aún cuando venga de un club que tiene mucha atención de los medios.

"Hay muchos reflectores allá, acá los hay también, pero no es lo mismo, en cuanto a la institución, el cambio, siento que fue un gran paso venir a Santos, para mí es un avance, luego de salir de la cantera (de América), ahí estuve mucho tiempo, así que lo tomó como un paso hacia arriba".

"América es un equipo que me dio muchas cosas crecí ahí, estoy motivado de regresar a este estadio, competir contra mis ex compañeros, no sólo demostrar por qué estoy aquí", añadió.

Con respecto al torneo de Copa MX, Ventura Alvarado considera que es una competencia muy importante, de beneficio para los equipos.

"Hay equipos que lo toman para ver otros jugadores, hacer otras formaciones, igual siempre ha sido competitiva, nosotros como jugadores siempre queremos jugar, más un partido como este y cuando son finales en Copa siempre uno quiere ganar".

"El torneo me parece que es importante para aquellos que no tienen muchos minutos. Algunos juegan con titulares, pero es cuestión de cada entrenador", expuso.

Por ahora se enfoca en lo que debe hacer en Santos, afirmó que el técnico no le ha pedido algo en específico, pero "tengo que demostrar por qué me trajeron acá y creo que está en mí ganarme un lugar".

En caso de anotar un gol al América, Alvarado dijo que no lo festejaría, pues "tengo respeto, me encantaría anotar, haré todo lo posible por lograrlo, pero no festejaría, porque sería una falta de respeto".

Luego admitió que ganarle al América viste, pero sobre todo es empezar con pie derecho en Copa, lo cual es importante para Santos, demostrar que se busca el campeonato.

Cierran preparación

Santos Laguna se reportó listo para viajar a la Ciudad de México, donde le espera su primer partido de Copa MX, que será este miércoles por la noche.

