Santos vela armas para recibir este miércoles al “Ame”

Torreón, Coahuila

Los octavos de final de la Copa Mx están a la vuelta de la esquina y varios equipos, entre ellos, Santos Laguna, se juegan su última carta para tratar de calificar y luchar por este trofeo.

Es por eso que el equipo albiverde arrancó ayer su preparación para medirse el miércoles a las 20:30 horas a las Águilas del América.

El partido corresponde a la fecha 6, el ganador de este partido califica a los Cuartos de Final, el perdedor dirá adiós y podrá dedicarse únicamente a la Liga.

Atrás quedó el amargo empate 2-2 que consiguió el equipo ante Necaxa este pasado domingo por la tarde en la cancha del Corona, dentro de la Liga Mx, ahora el equipo enfoca sus esfuerzos en el América, uno de los equipos contra los cuales está prohibido perder.

El equipo comandado por José Manuel de la Torre, entrenó la mañana de ayer a puerta cerrada en los campos de aledaños al Estadio Corona.

Coras y América tienen los mismos puntos, por lo que Santos requiere ganar para sumar 6 unidades y pasar directo con una mejor diferencia de goles.





Santos logró el primero objetivo que era ganar de visita a Coras de Tepic y hacerlo por goleada, cumplió ganando 5-0.

Ahora requiere ganarle a América por cualquier marcador para sumar 6 unidades y más su diferencia de goles

El equipo continúa trabajando la mañana de este martes a las 10:00 horas, alistando el once inicial para este crucial partido.

Santos está ubicado en el sector tres con 3 partidos jugados, 1 ganado, 2 perdidos, con 8 goles a favor y 6 en contra, para una diferencia de más 2.

La jornada 6 de la Copa Mx arranca este martes a partir de las 19:00 horas. Venados Vs. Atlante, Chiapas FC Vs. Potros UAEM. Querétaro Vs. Alebrijes y Monarcas Morelia Vs. León, son los encuentros del día.

Posteriormente, para el miércoles a las 21:00 horas, Tijuana se mide ante Cimarrones, y Monterrey jugará en contra de FC Juárez, todos con posibilidad matemática de entrar a la Fase Final.

El primer encuentro será en Toluca a las 19:00 horas. Los Diablos Rojos ya están calificado, pero buscan cerrar con broche de oro la Fase Regular cuando se enfrente ante Celaya en el Nemesio Díez.

El que importa a La Laguna, a las 20:30 horas del miércoles, Santos y América vivirán momentos de mucho drama. El ganador de dicho encuentro se clasificará a las finales. El encuentro en el TSM promete mucho.