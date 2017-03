"El último minuto es tan importante como el primero"

Torreón, Coahuila

José Manuel de la Torre señaló que es tan importante el último minuto, como el primero, y la concentración no se debe perder en ningún instante.

Esto luego de lo ocurrido en el partido ante el América, cuando casi le arrancan la victoria que habría dejado fuera a la Comarca de la Copa MX.

"Es tan importante el primer minuto como el último, no podemos desconcentramos porque se viene abajo todo".

"La concentración no la podemos perder en ningún minuto, eso puede hacer que el rival se ponga por encima".





"Esto es parte de lo que tenemos que poner atención, ser más contundentes, porque hicimos jugadas de gol y la contundencia puede hacer que cambie todo, que trabajes mejor los partidos y se tenga un poco más de respiro al final".

Considera que avanzar a Octavos de Final es un golpe anímico a su favor, "nos viene muy bien, necesitábamos ganar, el equipo lo ha hecho y estamos en la siguiente ronda, es parte de los objetivos que nos habíamos planteado y siempre ganar va a ser bueno".

Aseguró que la importancia se la han dado a los dos torneos, a todos los partidos, siempre buscando tener bien a todo el equipo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los jugadores y a lo que están viviendo dentro del equipo y buscar el mejor once dentro del campo. "La competencia está fuerte".

Aclaró que no hay equipos alternos, sino un solo equipo y "me gustó el rendimiento de todos, hay detalles por corregir y siempre estamos en todo eso, juegue quien juegue, sea Sub 20 o donde sea sigue siendo uno solo".

Por ahora, para De la Torre es un triunfo que da confianza, "debemos tener claro que no podemos desconcentrarnos, hay que pelear todas las pelotas, la última sigue siendo muy valiosa, como sucedió ahora y ese es el aspecto en el que debemos seguir trabajando".

Con respecto a su próximo rival en Copa, que es Necaxa, el Chepo comentó: "En su momento pensaremos en eso, por ahora estamos enfocados en Pumas, pero sí es un equipo fuerte".

Por su parte, Ricardo Lavolpe declaró que el funcionamiento de su equipo no le deja satisfecho, pues buscaba el primer lugar del grupo.

"Venimos a buscar un resultado con los jóvenes, los que están deben demostrar y ahora aunque no estoy de acuerdo con la competencia por el desgaste que representa el viajar".

"Esto es América, campeonato que entramos estamos obligados buscar lo máximo. Habíamos logrado 6 puntos, después del partido de León analizaré qué vamos hacer, estoy obligado a salir a ganar y buscar el campeonato sin ninguna duda", dijo.

Afirmó que la importancia de la Copa para el América es total, ya que cada torneo tienen el objetivo de ser campeones.

"El objetivo es salir campeón, es América, no peleamos el descenso, ni tenemos problemas con los números, teníamos la posibilidad de recuperar más a nuestros jugadores y venimos con un equipo de jóvenes más que de experiencia, buscando siempre el mismo objetivo, ganar".

"Jugué con quienes no estaban desgastados, por eso no puse al 'Cepillo' de entrada. Lo que venimos a buscar fue un resultado con los jóvenes".



"Yo fui jugador y las canchas miden lo mismo, todo es mental. De local o de visitante, los grandes equipos no les afecta el rendimiento futbolístico y hay que demostrarlo, hay que ganar en todos lados, ganar al equipo que le toque. Buscaba ganar o empatar hoy, ahora veremos quién nos toca", añadió.

Luego lamentó lo ocurrido: "Venimos a buscar un resultado, casi lo teníamos y se nos escapó, pero repito, si lo entienden que bueno, si no, es su punto de vista, esto es lo lindo del futbol, cuido al equipo en lo físico".

Opinó también del debut de Diego Lainez y señaló que demostró carácter, personalidad y que va a ser un jugadorazo que no es fácil de encontrar. "Tiene habilidad, desequilibrio, la gambeta, pelota que agarró hizo jugadas", concluyó.

JFR