Desconcierta a Siboldi arbitraje

Monterrey, Nuevo León

Robert Dante Siboldi se mostró desconcertado con el arbitraje, ya que la jugada donde se marcó mano de Carlos Izquierdoz en el área, en otros partidos no se sanciona, pues el jugador nunca tiene la intención de cometer la falta, además de que el balón es rematado a corta distancia y primero rebota en otra parte del cuerpo.



"No digo que nos perjudicaron, sólo que no entiendo la regla todavía, de cuando sí y cuándo no".





"Nos quedan 90 minutos más, en los cuales tenemos para revertir la situación y sacar el resultado para seguir avanzando. La verdad que nunca justifico un mal rendimiento o un resultado con el arbitraje, pero sigo sin entender, no logro comprender la realidad, el pasado fin de semana nos cobraron un penal que supuestamente era un rebote y no hay ninguna intención de una mano.

Hoy es todo lo contrario, así que no sé la realidad de cuando es mano, cuándo es penal, cuándo no. La verdad estoy muy desconcertado, no sé qué decirle a los muchachos en ese aspecto, porque cuestionan y tienen la razón. No se utiliza el mismo criterio para todo, ojalá con la facilidad que marcó el penal hoy lo haga el domingo", expuso.



Considera que a su equipo le faltó en el primer tiempo, en los 20, 25 minutos, "perdimos muy rápido la pelota y no podemos hacer eso, eso nos metió atrás, nos costó mucho tener la pelota, hilvanar pases seguidos, tuvimos que hacer una variante, la cual resultó, nos permitió tener la pelota, empezamos a tener más circulación y llegada, nos falto concretar, pero nos metimos al partido y Tigres retrocedió".

Del cambio de Villafaña, aclaró que fue por motivos tácticos, "pusimos en medio campo a un jugador con técnica, pero no porque Jorge estuviera haciendo mal las cosas".



Ahora para la vuelta, el estratega sabe lo que tienen qué hacer y no se intimida. "Estamos expuestos a que Tigres haga un gol, pero nosotros buscaremos el partido como venimos a Monterrey, a tratar de agredir, no pudimos, así que hay que ser más intensos, agresivos, atrás más seguros para no recibir gol. Un gol lo podemos meter y en casa hacer pesar la localía, seguro será diferente".



"Trataremos que esto no afecte, los muchachos están bien, conscientes, no nos ha alcanzado para ganar, es cierto, pero estaos cerca del triunfo. Hay pasajes malos nada más, pero están fuertes", apuntó.