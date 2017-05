Santos Laguna femenil se alista en el TSM

Torreón, Coahuila

Mientras se define el calendario de competencia y todos los detalles para el torneo de liga, el equipo Santos Laguna femenil se encuentra entrenando en el TSM, a la espera de concretar varios detalles.

Está por definirse el convenio con la institución educativa para que las jugadoras puedan hacer sus estudios y establecer la cancha donde jugarán como local.

Mientras tanto, el técnico Armando Pedroza trabaja con el grupo en la parte técnica y física.

"Estamos iniciando de cero, estamos trabajando, hay buen nivel de juego, no tuvimos mucha fortuna en la Copa, pero el nivel que encontramos ahí es similar al que tenemos, así que pienso estaremos dando pelea", dijo.





Indicó que van a prepararse fuerte para la Liga, "es un torneo más largo, nos exige mayor preparación, en la parte física están bien, en lo técnico se van desarrollando, las jugadoras son intensas, están ilusionadas, así que pensamos que vamos a andar bien".

"La madurez la adquiriremos con el tiempo, la parte central de la defensa nos costó un poco, en la media tenemos control de partidos, nos faltó un poco de definición, sobre todo ante Necaxa, pero con trabajo vamos a mejorar. Estamos abiertos a recibir jóvenes, el grupo es de 24 a 30 jugadoras, pero pueden llegar más".

KARLA LORENA MARTÍNEZ (LATERAL DERECHO)

Estar en una liga profesional me parece increíble, las niñas que nos dedicamos a este deporte siempre habíamos soñado con tener una oportunidad y ahora que la tengo debo aprovecharla. Soy de Torreón, jugué en preparatoria en torneos como Conadeip y siento que mi nivel futbolístico despegó en la prepa.

Ahora hemos superado los nervios de la primera experiencia de estar en un torneo oficial con Santos, competir con niñas que se matan hasta que silba el árbitro es algo que se disfruta, poder vivir una semana como profesional ha sido algo inolvidable, ahora viene la liga, estamos entrenando con el apoyo de profesionales.

MICHAEL CAMACHO (PREPARADOR FÍSICO)

Trato de poner en buena condición a las jugadoras, comencé a trabajar para Santos con fuerzas inferiores femeniles, ahora con el equipo de Primera División.

Con este equipo comenzamos a batallar porque las jugadoras traían estilos de juego diferentes, la condición muy distinta, muy disparejo todo el grupo, ahora hemos empezado a trabajar de manera ordenada para que todas estén a la par.





Este es un grupo sólido, se integra más y eso da un buen parámetro para competir en la Liga, sé que van a dar pelea, hay con qué estar bien, en 15 días comenzaremos pretemporada en el TSM.

ANDREA GONZÁLEZ (CONTENCIÓN)

Estoy muy contenta, lo que había sido como un sueño, tener una liga profesional de futbol femenil en México había tardado.

Es una realidad y estoy muy feliz de poder representar a un club tan importante como Santos Laguna.

Soy originaria del Estado de México, a los 6 años mi familia se trasladó a Ciudad Juárez, Chihuahua y a los 14 llegamos a Torreón.

Me agradó haber escuchado la convocatoria para las visorías que lanzó Santos, me cambió la vida por completo, afortunadamente me quedé".

MARCELA GUERRA PÉREZ (DEFENSA LATERAL)

Nací en Torreón, orgullosa de representar a Santos Laguna, una ilusión que tuve desde niña, por eso jugué en equipos de mi escuela.

El futbol es un deporte maravilloso, de niña jugué con hombres, eso me ha dejado aprendizaje y ahora es una responsabilidad como profesional.

Es bueno que se haga esta apertura a la mujer, porque tenemos las mismas capacidades que los hombres, sólo era cuestión de tiempo para desarrollarlo, es un sueño hecho realidad. Yo he admirado a Carlos Izquierdoz, un defensa aguerrido, espero llegar a su altura.

DIANA CAROLINA SÁNCHEZ (PORTERA)





A cualquier futbolista amateur le motiva jugar en cualquier estadio de Primera División, nosotros hoy en día tenemos una realidad, es hacer realidad un sueño y si mañana me dicen que jugaré en el TSM le voy a echar más ganas, pero todas en el equipo estaríamos orgullosas de estar en algún estadio legendario.

Yo empecé a jugar a los 17 años en Guadalajara, en 2008 fui a Chivas femenil y luego estuve en algunos equipos amateur.

Cuando se abrió la convocatoria en Santos vine a probar suerte, me agradó, porque admiro a Oswaldo Sánchez y me gustaría ser como él.

YULIANA ADRIANO (DELANTERA)

Soy de La Esmeralda, Durango, tengo 14 años, la edad no importa, a mí me gusta jugar y me he divertido mucho.

Jugamos la Copa, fue una gran experiencia, probamos el nivel que tiene la liga y pusimos en marcha nuestro juego, tenemos un buen nivel, pero queremos estar mejor.

JFR