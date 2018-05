Ulises Rivas vive campeonato soñado desde niño

Torreón, Coahuila

Un juvenil destacado en el equipo, a pesar de que Angulo se llevó los reflectores, es sin duda el joven Ulises Rivas Gilio, lagunero surgido de las fuerzas básicas del club y ahora campeón con el primer equipo.

No pudo ocultar su alegría al estar en el camión festejando con sus ahora compañeros, la obtención del un título más para la institución que lo vio crecer como profesional.

Antes lo vivía desde la televisión, ahora como jugador del primer equipo.



"Es algo inexplicable, desde niño me acuerdo de los festejos y ahora me toca vivirlo no como aficionado, sino como jugador y es un sentimiento muy bonito”.

“Vivir esto es algo con lo que sueñas de niño, quedar campeón con el equipo de tus amores, no hay mejor sentimiento en lo profesional”.

Un sentimiento indescriptible el sentido la tarde de este lunes. “Desde pequeño he recorrido estas calles, ahora lo festejo con el primer equipo y con la gente de La Laguna, es algo indescriptible”.