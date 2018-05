Djaniny todavía quiere 'ganarlo todo' con Santos

Torreón, Coahuila

A pesar de su título de goleo y de ser pieza clave en la Liguilla, Djaniny Tavares no se considera un ídolo de la afición lagunera. Señala que aún le falta ganar más títulos con Santos para ser un "Guerrero de Honor", o alguien considerado histórico.

Entrevistado en el camión del festejo, el caboverdiano precisó que lo importante es estar bien para seguir en Santos y ayudar a conseguir más campeonatos.

"Yo no me considero un ídolo todavía, quiero trabajar, quiero ganar títulos con Santos y estar bien para ayudar al equipo, les agradezco a quienes me apoyan”, comentó.

Se quedó impresionado con la cantidad de gente que festejó con ellos la sexta estrella, con la cual Santos alcanza en número de títulos a otros equipos con mucho más años en el balompie nacional como Tigres y Pachuca.

“Mucha gente que está con nosotros festejando, me siento muy feliz, no hay palabras para describir lo que estamos viviendo en este desfile”, dijo.

El camino a la gloria no fue fácil, dijo. “Trabajamos mucho y sufrimos mucho para llegar a esto y ahora queremos compartir esta felicidad con nuestra gente”.