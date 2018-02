Santos no ha cambiado su estilo, afirma Siboldi

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi, técnico de Santos Laguna, afirmó que el estilo no ha variado ni contempla modificarlo, ya que siente que los jugadores se sienten cómodos como lo han hecho hasta ahora.



Esto con relación al cambio que hubo en el partido contra Tiburones, donde el cuadro albiverde no funcionó como en las jornadas anteriores.



"No hemos cambiado, hay rivales que dejan jugar más que otros. Veracruz no nos dejó jugar, nos salió a presionar y cuando no, nos golpeaban, no dejaban crecer la jugada, hubo una gran cantidad de faltas impresionante, por eso no se pudo desarrollar nuestro futbol, nos presionaron bien", explicó.



Para el duelo ante Tijuana, Santos sólo tendrá ausente por lesión a Gerardo Alcoba, quien es ya estaría listo para el partido contra Toluca.





"Seguimos trabajando de la misma manera que cuando enfrentamos a Lobos, tratamos en base al análisis del partido anterior, mejorar los detalles y errores. Variamos algunas cosas en ejercicios, pero el objetivo es el mismo, la idea de juego no cambia, porque convencido estoy que el equipo se ve bien, se siente cómodo y los muchachos tienen más participación, tenemos muchas llegadas y bueno es corregir detalles en defensa, que es lo que hacemos, no hemos cambiado nada, pero los rivales sí varían", agregó.



Ahora, para enfrentar a Tijuana, un equipo que no ha recibido gol todavía, expuso en ocasiones esperan que un equipo juegue de una forma y a la hora del partido muestra algo distinto.



"Esperaba a Veracruz de una manera y se dio de otra, es la sorpresa, lo que genera tener un equipo equilibrado y competitivo, que puede salir de una forma u otra. Creo que van a salir a esperar (Xolos), en busca de un error y en contragolpe capitalizar. Independientemente de cómo se para el rival, nosotros trabajamos en la fortaleza nuestra, en potenciar y maximizar nuestras virtudes y minimizar los defectos".



La fórmula a la que Siboldi va a recurrir para tratar de romper el cero de Tijuana, radica en la fortaleza ofensiva de su equipo.

"Le ha tocado a anotar a Djaniny, pero ahí está el trabajo que hace Furch, entiendo que el centro delantero es para hacer goles, pero retener la pelota, crear espacios, esperar a que lleguen compañeros, todo eso es muy importante, así se hizo contra Morelia, eso sí lo visualizamos porque pensamos que creando mano a mano con Julio se abrirían espacios a Djaniny. Además Rodríguez también tiene gol, Isijara y Cris cuando le toque, Brian Lozano que entró bien contra Veracruz. Y yo veo que vamos por buen camino, con el empate en Veracruz parece que todo se fue a tierra y no es así".

Ahora contra Xolos es otra idea, un equipo que va de líder, que ha hecho las cosas, "es otro reto y otro objetivo a cumplir es poder ganarle y en casa hacer valer nuestra localía y jugar para que el aficionado salga contento", apuntó.



El estratega uruguayo considera que tiene un buen equipo, idóneo para lograr el objetivo de calificar y lograr el campeonato.

"Hay que ir creyendo que somos un equipo competitivo como para pelearle cualquiera, si no hacemos las cosas bien, si se cae en la soberbia de subestimar al rival, uno pierde con cualquiera".

Espera que Orozco tenga otra oportunidad con el Tri

Con respecto a la convocatoria del arquero Jonathan Orozco para el juego con el Tri ante Bosnia, sin tener actividad, Robert Dante opinó: "Es tema complicado, me hubiera gustado que participara, pero es entendible que no haya sido. Es bueno ser seleccionado, a mí me agrada, sería completo que jugara, pero hay que apoyarlos, disfrutarlo, por algo son seleccionados, nadie regala nada y si están ahí es porque pueden ir al Mundial, les sirve mucho como motivación".



Dijo estar dispuesto a ceder jugadores al Tri en caso de que sean requeridos con anticipación para el Mundial.

"Tengo entendido que la prioridad es la Selección, nosotros tenemos jugadores para solventar esa circunstancias, si es así no hay ningún problema, para mí ser seleccionado da un plus, como a los Sub 21 que tenemos, también nos halaga que estén en esas instancias, porque la experiencia y madurez no se compara con nada".



dcr