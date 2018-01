Ganar en casa ajena el siguiente objetivo de Siboldi

Torreón, Coahuila

Luego de las buenas demostraciones que Santos Laguna ha tenido en casa, para el técnico Robert Dante Sibodi el siguiente objetivo es ganar en cancha ajena y con esa mentalidad viajarán Veracruz este sábado.



Para el estratega uruguayo, hablar de un favorito es condicionante:

"Ese favoritismo se gana en entrenamientos día a día y con los partidos, tenemos un poco de descreimiento por el torneo anterior, hemos intentado retomar la credibilidad para que la gente y aquellos que enfrentamos vean que no somos un cheque al portador, que podemos ganar y perder con cualquiera.

Acerca del 11 que designará para este duelo de la jornada 4, el técnico comentó que trabaja pensando en Veracruz con los 26 jugadores que tiene y cualquiera pude estar, el único ausente es Gerardo Alcoba por el esguince del miércoles en la Copa.





Es tratar que el equipo genere esa mística ganadora, porque cuando se gana y se entrega en cada partido se gana el respeto y es lo que debemos retomar cuando salimos, por eso la necesidad de hacer un buen partido fuera, lograr los tres puntos sea quien sea el rival, siempre respetándolo, así que ahora toca Veracruz y vamos con esa mentalidad, por nosotros".



Sabe que no pueden confiarse ya que Tiburones es un rival difícil, por su plantel y cuerpo técnico.

"La situación que vive no es nada fácil, no ha ganado en el torneo, no ha hecho gol y ahora es su segundo partido de local y tratará de sacar el mejor resultado, que para ellos es un triunfo. Nosotros estamos bien, preparados para ese tipo de partidos, entrenamos y nos preparamos para ir por el buen resultado, será difícil, pero estamos listos", dijo.



"Enfrentar a un rival que pelea por el no descenso es complicado, pero debemos salir pensando en una buena estrategia para contrarrestar, ellos saldrán a buscar de inicio el gol, nosotros con el orden que hemos tenido defensivamente, creo que podemos manejar el tiempo, que estará a favor y en contra de Veracruz, que de no encontrar el gol en el primeros minutos se le irá complicando, dejaran espacios para ir adelante y ahí podemos aprovechar con los jugadores que tenemos en ofensiva", añadió.



Dante Siboldi confía en equipo cuyo funcionamiento ha mejorado gracias al compañerismo y esfuerzo común.



"No me gusta comparar con épocas anteriores, lo cierto es que este equipo sí tiene mucho corazón, lo veo solidario, todos corren al parejo, dan su mejor esfuerzo y se ve en la cancha. Es lo que hemos tratado de inculcar, que el esfuerzo, garra y lucha por cada balón hasta el último instante. No está en poder de negociación, independientemente si salen o no las cosa, quiero que se distinga por eso el equipo, eso se ha reflejado, así que estamos contentos y satisfechos en ese aspecto", expuso.



En cuanto al llamado de Jonathan Orozco a la Selección, Siboldi expuso que le cayó con alegría.

"Está trabajando bien, comprometido, queriendo que este sea su torneo, no tiene que demostrar a nadie, pero sí tiene esa motivación, credibilidad como buen arquero y perfectamente seleccionable. Debe aprovechar la oportunidad que le toca, pasa por buen momento".

dcr