Aún no se ha ganado nada: Robert Dante Siboldi

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi fue humilde al dar declaraciones acerca del partido que Santos ganó a Toluca. Señaló que no han ganado nada todavía, así que deben pensar de inmediato en el partido en Veracruz.

"Estamos contentos porque aveces no se puede jugar bien o lindo, pero hay partidos como hoy que fue un rival muy duro, donde se plantaron bien, donde el rival tiene jugadores de experiencia y claridad. Es muy valorable el tema de sacar un resultado ante eso y cuando no se puede jugar lindo.

"Esto recién comienza, hay que tener los pies en la tierra, no hemos ganado un título, es un juego que nos permite acercarnos al objetivo de pasar a la siguiente fase".



Había que interpretar el juego y se hizo, había que meter, tener solidaridad, disciplina táctica de recorridos, ayuda al compañero no dar espacios y al tener la pelota intentar jugar. De pronto no fue vistoso, pero la actitud y entrega fue determinante para sacar el resultado", expuso el timonel uruguayo.

Luego expuso: "Esto recién comienza, hay que tener los pies en la tierra, no hemos ganado un título, es un juego que nos permite acercarnos al objetivo de pasar a la siguiente fase, vamos paso a paso, firmes, con humildad, con convencimiento. La afición cada vez comulga más con el equipo, se siente ese apoyo".

Con respecto a haber convocado a varios jóvenes para el encuentro, Siboldi señaló: "Es un orgullo poder tener esa posibilidad de vivir, ver a los muchachos que tuvimos en fuerzas básicas, que son los que jugaron, la línea de cuatro más el arquero, ellos estuvieron en la final Sub 20 en 2015 en Tijuana, creo que es por ahí donde se genera ese sentido de pertenencia, donde los muchachos hoy juegan porque son hinchas del equipo. Es el reflejo del trabajo, donde no sólo se busca salir campeón”.

Acerca de la mejoría que ha tenido su escuadra en cuanto a manejo de partido, expuso que eso se debe al modelo de juego.

“Desde que tomamos el interinato hasta ahora que entrenaron los que no participaron hoy, intentamos tener siempre la pelota, tener control de juego, ser el equipo que domina el juego.

Aveces se da a veces no, no es fácil, no es que esté de moda hacer eso, tratamos de salir jugando para generar espacios, que el rival no tenga la iniciativa, eso da confianza.

Los muchachos disfrutan el entrenamiento, pues no deja de ser un juego y el juguete principal es la pelota y se quiere tenerla, por eso hacemos muchos ejercicios, nos ayuda a manejar un marcador”.

Con respecto a la lesión de Gerardo Alcoba, el estratega informó que tiene un pequeño esguince.

dcr