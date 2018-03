Siboldi no ve el Santos vs Rayados como clásico

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi no considera un clásico el enfrentamiento entre Santos y Rayados, pero sabe de la importancia para ambas instituciones como sus aficiones sacar la victoria, así que el objetivo de este domingo es darle esa alegría a la gente lagunera.



"Aquí, sin lugar a dudas, lo más importante es que juguemos bien al futbol, que hayamos desarrollando lo hecho a lo largo del torneo, independientemente de lo que signifique enfrentar a los equipos de Monterrey.

Santos cierra este sábado su preparación, el técnico tiene a toda su plantilla disponible, excepto el paraguayo Cris Martínez.



Los partidos entre Rayados y Tigres son clásicos a muerte por ser del mismo lugar. También aquí se ha generado una rivalidad fuerte entre Santos y Monterrey como Tigres, esperemos que quede esa rivalidad dentro del campo y no se lleve más allá de lo que corresponde, que disfruten los aficionados", expuso el estratega.



Así que no considera este juego como un clásico: "No, significa muchas cosas, no creo que lo sea este todavía, no hay algo que lo identifique como tal. Eso sí, nadie quiere perder, esto cada torneo se hace más fuerte y los antecedentes que hay, que se han enfrentado en finales, esa es la rivalidad que hay, la historia, pero son juegos muy difíciles y muy disputados".



Para Santos es tratar de mantener ritmo, "nosotros buscamos mantener esa identidad, que es lo más difícil, pero lo hemos hecho y lo seguimos construyendo, es seguir trabajando de la misma manera, que los jugadores sigan disfrutando del juego como lo han hecho, el esfuerzo que hacen para cada partido, incluso jugar entre semana, el gran esfuerzo que hacen e intentan desarrollar es simplemente hacer eso, convencidos y con la confianza".



Señaló que no es un problema que se sature con tres partidos en una semana, ya que considera que el jugador debe estar preparado para jugar miércoles y domingo, para eso el personal del Club trabaja, para que los jugadores se recuperen y estén bien.



Por ahora todo es motivación, estar en la pelea en dos torneos es gratificante para el estratega santista, lo cual contagia, "sirve el ganar para ratificar y seguir creyendo que vamos por el buen camino, por ahí hay que ir, eso nos dice que vamos bien.

Ojo, nos falta mucho, hay lapsos en que la sufrimos también, en eso intentamos trabajar, mejorar, para que no suframos nosotros y tengamos la posibilidad a provechar, porque nos han costado los primeros minutos de cada partido".



A Siboldi le ilusiona ganar una copa con Santos, pero prefiere hablar del presente.

"La posición en tabla, la estadística, es bueno como referencia, pero no es determinante, sino lo que vemos en el día a día. La alegría y entrega que ponen en entrenamientos, poder hacer un partido brillante, luego tenemos un respeto al rival que también cuenta.

Ganar no depende de nosotros, siempre tratamos de ganar mereciendo, por hora hacer lo que está a nuestro alcance nos ha permitido ganar partidos y estar donde estamos; pero si subestimamos al rival y creemos algo más de lo que corresponde, entonces perdemos el piso".





dcr