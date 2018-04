Santos jugará como si no estuvieran calificados

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi señaló que la alineación que se verá ante Pumas será la que va a utilizar en la liguilla, por lo que asegura jugarán las dos jornadas que restan como si no estuvieran calificados.

Sabe de las inquietudes de los aficionados tras la derrota en Pachuca, por lo que expuso el motivo de los cambios que hizo en el once.

"A la afición, que esté tranquila sabemos lo que estamos haciendo, no es fácil tener a todos en ritmo y vimos a uno o dos muchachos en puestos puntuales. Ya observamos, ya vimos, ahora estos dos partidos los vamos a jugar como si no estuviéramos calificados, vamos con todo para prepararnos muy bien al arranque de Liguilla", expuso.

Por eso, este domingo al recibir al equipo de la UNAM el objetivo es ganar: "Ante Pumas esperamos un buen partido, que ganemos y nos quedemos con los tres puntos".

Para el encuentro podría estar de regreso Diego de Buen, quien va en mejoría tras sufrir parálisis facial, 'Yordi' Sánchez también está bastante bien de problema muscular.

De Néstor Araujo, Siboldi mencionó que sigue en plena rehabilitación, “esperemos esté cuanto antes, pero veo muy difícil que pueda estar para la liguilla”. De Julio Furch, quien tuvo un problema muscular, no estaba para iniciar ante Tuzos y sólo participó en 15 minutos. “Lo peor que nos puede pasar es tener una baja en estas fechas”.

Robert dice que se prepara para el partido más importante por delante y es el duelo ante Pumas: “Tenemos un gran rival que se juega la posibilidad de meterse dentro de los ocho primeros y nosotros estamos preparándonos para cerrar lo mejor posible y encarar la liguilla, porque será muy importante para nosotros tener un buen desempeño y llegar hasta la final”.

Afirmó que su equipo está bien, “los muchachos trabajan bien, iniciamos preparación y dimos vuelta a la página por lo que fue el partido en Pachuca, preparándonos para lo que sigue, hay buen ambiente, los muchachos están conscientes de que estos dos partidos son fundamentales para llegar a buen ritmo”.

Aunque algunos señalan que Santos cayó en un bajón, el uruguayo consideró lo siguiente: “Lo que pasa es que no es nada fácil poder mantener una constancia y continuidad a lo largo, algo que nosotros hemos podido conseguir, sin duda hay partidos que no se nos dieron, que perdimos, pero no fueron dos o tres seguidos como le ha pasado a Pumas, a Puebla y otros que no han podido levantar.

Nosotros tuvimos ese de Atlas, que jugamos mal, ahora el primer tiempo ante Pachuca que nos costó mucho. Son aprendizajes que nos dejan para que al estar en Liguilla tengamos mayor conocimiento de las circunstancias. Yo pude ver muchachos en dos o tres partidos en Copa, ahora de inicio para ver cómo responden, cómo se encuentran y eso me sirve a mí para saber con lo que cuento, saber en qué momento me van a responder”.

“Creo que lo que se verá de aquí en adelante será quienes inicien la Liguilla, el que estuviera Osvaldo en la banca no fue nada más porque quisiera yo ver a otro, tengo el derecho de poder seguir observando jugadores para poder contar no sólo con 14 cuando se requiera, sino con los 26”, apuntó.

En cuanto a probar con otros jugadores, expuso que se gana por un lado y se arriesga por otro.

“Es momento en que podemos hacer esto, pudimos arriesgar en estos partidos, no así cuando peleábamos la calificación, y no es que hayamos entrado a zona de confort, el muchacho que entra lo resienten porque tienen menos ritmo de juego y es comprensible, por eso a veces mandamos a algunos a jugar con inferiores, no es castigo, sino para que estén en ritmo de competencia. Ahora nos costó estos partidos, pero así son los riesgos”, dijo.