Siboldi aguardará decisión de la directiva sobre su futuro

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi esperará a que Santos Laguna termine su participación en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, para conocer la decisión de la directiva sobre su futuro en el equipo.

Mientras tanto se mantiene al margen de los rumores que citan a un par de candidatos para sucederlo en el cargo.



"No es reto personal, priorizamos lo de conjunto que lo individual, sí es muy interesante, pero no es prioridad".



"Es normal no me genera nada, porque estoy tan ocupado con el equipo, no me alcanzan las horas para planear, no da tiempo para otra cosa, la organización, el aspecto físico, lo futbolístico y demás.

La directiva hace su trabajo como debe de ser, nosotros seguimos caminado y al final los resultados van a hablar, ya sea tangiblemente por la porcentual o del torneo.

La otra es el rendimiento con que el equipo se desempeño, con la idea de juego, al final se sabrá eso, pero estamos bien. Si la directiva quiere que haya otro o que continuemos, ahí estará", comentó de los rumores donde se incluye a Víctor Manuel Vucetich para asumir las riendas del equipo.



Cuestionado acerca de si le gustaría continuar en el timón de Santos, respondió: "Es algo personal, pero se hablará en su momento con la directiva para tratarlo conjuntamente".



Aclaró que estos dos partidos que les queda por disputar no se toman como la oportunidad de mostrarse para tratar de seguir en el cargo.

"En lo personal es renunciar al yo y ver por el equipo, no está la prioridad lo personal, la prioridad es ganar los dos partidos, por la institución, el prestigio, porque cuando tomamos el equipo faltando ocho juegos de liga el objetivo era sumar la mayor cantidad de puntos, en eso estamos, no es reto personal, priorizamos lo de conjunto que lo individual, sí es muy interesante, pero no es prioridad, al final se analizará con directiva y ver si podemos seguir o no al frente".





dcr