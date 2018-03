Santos no depende de Djaniny asegura Siboldi

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi destacó la labor que está haciendo Djaniny Tavares como goleador en Santos Laguna, pero considera que el equipo no depende sólo de él, sino de todos los que participan.



Antes de viajar a Aguascalientes para su compromiso ante Rayos, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2018, el estratega uruguayo rechazó que se tenga dependencia del caboverdiano.

"Nacho Ambriz es un buen técnico, fue bueno como futbolista, como auxiliar trabajó en España y le ayudó en su evolución como auxiliar con Aguirre y ha aprendido mucho, cuando le ha tocado estar al frente le ha ido bien".



"No lo siento así, siento que pasa por un gran momento, es cierto, creo que la labor de Julio (Furch) es valiosa, como Rodríguez, Osvaldo, 'Gallito', en fin, todos en el equipo pasan por buen momento, pero no veo que seamos dependiente de un jugador, sólo nos enfocamos en jugar en equipo y que éste sea beneficiado".



"No trabajamos para que uno sea el que haga los goles, hoy le toca a Djaniny, pero hay que ver la gran labor que hace el resto, trabajamos para ganar, jugar bien y quien haga el gol sea bienvenido, los demás han provocado que los marquen y generen espacios para él, hoy es goleador gracias a la gran labor del equipo", expuso.



El técnico de Santos rechazó que Furch esté desesperado por no hacer goles como el torneo pasado, ya que es consciente de lo que aporta.



"No lo veo desesperado, él sabe que está haciendo un gran trabajo, que cuando tiene oportunidad y no concreta no es por desesperación, él quiere seguir dando más para el equipo. Un centro delantero es quien puede concretar, lo entiendo, como a mí me sucedió como jugador, cuando me llegaban dos veces en un partido y eran goles, es entendible, pero él (Julio) hace una gran labor, cuando atacamos y defendemos lo hacen todos, son solidarios para ayudar al compañero", dijo.



En el tema del Necaxa, rival en turno, Siboldi señaló que se están preparando para hacer un buen partido, inteligente.

"Me refiero que cuando uno dice pegarle bien, es ser inteligente, tener la pelota, buscar espacios, cortar conexiones que tienen sus sociedades. Necaxa hace buen futbol y últimamente han sacado buenos resultados, por eso debemos salir a estar ordenados y al tener la pelota ser agresivos para llegar con determinación y poder concretar las opciones que pudiéramos generar".



Opinó que si los cambios de suspender el descenso temporalmente beneficia al futbol mexicano, entonces es bienvenida y en cuanto a regreso de la Regla 20-11, espera que resulte como ocurrió la primera vez que se aplicó para dar más espacios a los jóvenes.





De los puntos fuertes que ve en su rival, destacó principalmente su mitad de cancha para delante, "tienen jugadores de calidad técnica, de buen golpeo de media distancia, pasan de una formación de 4-1-3-2 a 4-3-3 y esa rotación de posiciones pueden generar espacio y desconcierto a sus rivales, han sacado provecho de eso y nosotros, con nuestra idea es tratar de estar ordenados, juntos y cuando se recupere la pelota poder estar bien.

El rival llega por los costados, con centros, González llega bien, Matías Fernández igual tiene buen disparo de media. Tienen buena banca".



Con respecto a tener que viajar de Aguascalientes a Tampico para el partido de la Copa MX, el estratega santista admitió que eso le modifica un poco el plan de trabajo que habían establecido.

"No haber ganado a Mineros nos trastocó a todos, la idea era ganar para jugar en casa y no tener tanto viaje, es un desgaste, pero la cosa se presenta y hay que adaptarnos, enfrentar con seriedad los dos torneos y tratar de ganarlos".



