Intenso entrenamiento de Santos ante su afición

Torreón, Coahuila

Santos Laguna entrena a marchas forzadas, no perdiendo detalle para visitar este próximo viernes por la noche a los Rojinegros del Atlas, encuentro de la fecha 13 en la Liga Mx a desarrollarse en el Estadio Jalisco. El estratega del equipo, Robert Dante Siboldi, ya recuperó a Djaniny y a Chris Martínez, esperando poder tenerlos para este viernes.



Este lunes se vivió un entrenamiento diferente a los demás, pues ante el periodo vacacional, Santos Laguna decidió abrir sus puertas a la afición.



El trabajo en cancha inició a las 9:30 horas, donde el equipo se enfocó en ejercicios físicos, estiramientos y futbol a espacios reducidos.



"Tengo la certidumbre que mis jugadores pasan por un buen momento, esperar en estos días para estudiar bien al rival, el grupo de inteligencia deportiva tendrá el reporte de Atlas y ahí veremos cómo vamos a plantear, la idea de juego no cambiará, sino el planteamiento".



Para medirse al Atlas este próximo viernes a las 21:00 horas, Santos no quiere regalar nada, los Zorros no la vienen pasando bien y tiene cambio de técnico, algo que querrán aprovechar los laguneros. Aunado a que estadísticamente, el Estadio Jalisco se le facilita más a los Guerreros.



Al final de la práctica el estratega uruguayo, Robert Dante Siboldi, precisó que el encuentro a mitad de la semana pasada ante Chivas, sirvió para ver otros jugadores.



"No tuvimos el tiempo para poder entrenar y corregir para un partido amistoso, lo que nos sirvió es para ver a ciertos jugadores, estar más cerca de la afición en esa región, en un partido de alta competencia que es jugar contra Chivas, la realidad es que nos mantuvimos a ritmo, jugaron todos los que estaban sanos y sirvió para ver a dos muchachos de básicas que tenemos que ir observando para el torneo que viene, los casos de Jorge González e Iván Preciado", comentó.



Dejó ver la posibilidad de que Chris Martínez y el goleador del torneo, Djaniny Tavares, estén contemplados.



"Sí, el miedo que teníamos era que no se lastimara nadie el miércoles, aprovechamos la fecha FIFA para que todos estuvieran al 100 por ciento, este lunes, Jorge Sánchez aún no está al cien, sigue trabajando en rehabilitación, Chris y Djaniny ya entrenan normal, ya casi tenemos a todos", dijo.



La pausa en la fecha FIFA era necesaria para descansar a los jugadores que venían de gran carga de trabajo tras la Liga y la Copa Mx.



"Necesitábamos la pausa, para recuperalos del tema físico, de golpes, para poder trabajar tranquilos esta semana previo al Atlas. Los pasados sábado y domingo, y este lunes, trabajamos fuerte, dan lo máximo los muchachos, están bien metidos, meten todo en cada entrenamiento, esperando tener una buena semana para enfrentar un duro rival que en su casa va a tratar de sumar de tres".



El cambio de estratega, desconcentró a Siboldi, que ahora tendrá que aplicarse más. "Es muy difícil, veníamos estudiándolos con una formación con Rubén y ahora vamos a ver cómo nos plantea el nuevo entrenador, sí con línea de tres o de cuatro, ya tuvo un interinato, ver como jugó y tener una idea de cómo pararnos y seguir con nuestro juego".



La idea de juego no cambiará, el planteamiento ante Atlas, sí.



Le agradó entrenar con afición en las gradas. "Lo que sí puedo decir es que estamos contentos de recibir a la afición y que estén metidos con el equipo, es un día que no se labora y los niños no van a la escuela, estaban aquí apoyándonos, se dieron el tiempo para estar con el equipo y de alguna forma hacerse presentes para sentir su apoyo, que no sigan apoyando y exigiendo, nosotros nos comprometemos para cumplirles su deseo", aseveró.



Se ilusiona con el título, pero no le obsesiona, quiere ir paso a paso.

"Por supuesto que tengo una gran ilusión, de llegar a una final, pero paso a paso, tenemos que seguir trabajado para mejorar el funcionamiento, la técnica y demás, y por supuesto que tenemos la ilusión, porque veo a mis jugadores que son competitivos y ganadores y eso te motiva", concluyó.

