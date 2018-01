Santos Laguna regala 200 uniformes a niños del DIF

Torreón, Coahuila

El Club Santos Laguna hizo un donativo de 200 uniformes a niños laguneros seleccionados por el DIF Durango, además de darles la oportunidad de tener un acercamiento con integrantes del primer equipo.

La mañana de este martes, al finalizar la práctica del equipo albiverde, los menores bajaron a las canchas del TSM para saludar a los jugadores, luego de que el vicepresidente de Futbol, José Riestra, hiciera entrega de la indumentaria.

"Serán nuestros futuros aficionados, así que compartimos ilusiones y seguiremos trabajando de manera conjunta".



"Muchos tienen el sueño de algún día ser parte del equipo y también es bueno seguir uniendo esfuerzo entre el Club Santos y los distintos gobiernos, tanto de Durango como de Coahuila para aprovechar en la juventud y ser un ejemplo a futuro", indicó.

Riestra mencionó también que con esto se siembran semillas en los niños y destacó que esto es el sueño de todo niño, "de quienes nos gustó el futbol desde pequeños, ser algún día profesionales y encontrar en Santos Laguna un vehículo para lograrlo".

Además dijo que se renueva el ánimo de los jugadores.

"Es una gran ilusión y se dan cuenta del compromiso que se tiene, de lo que se causa, del poder transformar vidas y por un momento que nosotros les demos a ellos se puede cambiar su vida, por eso estamos muy contentos y abiertos a tener este tipo de actividades siempre", expuso.

No bajarán la guardia

José Riestra destacó el buen inicio de torneo de Santos, pero no festeja anticipadamente, ya que hay mucho camino por recorrer todavía.

"No hay que echar campanas al vuelo, hemos tenido un buen arranque, conscientes que el partido del domingo en Veracruz, cuando hablábamos de un partido complicado es porque nosotros mismos hicimos un partido complicado, no anduvimos finos en muchas zonas del campo".

"No es para justificar, pero el terreno de juego, el viento, el rival jugándose mucho, son partidos donde debemos aprovechar para manifestar que somos un equipo grande", apuntó.

"Si bien hay un dicho que indica que cuando no se puede ganar lo importante es no perder, nosotros sumamos un punto muy importante de visita, conscientes de que dejamos ir dos puntos, dejamos ir la oportunidad de amanecer de superlíderes, cosa que no logramos desde hace bastante tiempo", añadió.

cale