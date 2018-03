Se cocina el duelo entre Santos y Rayados

Torreón, Coahuila

Santos Laguna regresó a los trabajos en el Territorio Santos Modelo, decidido a mantener la buena racha cuando reciba a Rayados de Monterrey este domingo dentro de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

El equipo reportó al mediodía para realizar ejercicios regenerativos en el caso de aquellos jugadores que tuvieron mayor actividad en el partido del martes en Tampico Madero, de la Copa MX.

“Tenemos que seguir trabajando mucho en ese aspecto de la recuperación y la transición a la ofensiva".



El resto se enfocó a ejercicios en cancha, así que para este jueves se espera que trabaje todo el grupo al parejo bajo las indicaciones del técnico Robert Dante Siboldi, ya metidos en el aspecto táctico.

El siguiente rival es el subcampeón Rayados, que ha tenido altibajos y quiere recuperar posiciones en una cancha donde en sus últimas dos visitas ha sacado cuatro puntos de seis.

Santos trata de sacar provecho del buen momento por el que atraviesa, tanto en Liga como en la Copa MX, donde el martes por la noche obtuvo su pase a Cuartos de Final tras imponerse 0-1 al Tampico.

El estratega santista dijo estar trabajando para tratar de mejorar ciertos detalles, ya que en el duelo ante el TSM Futbol considera que hubo de 5 a 10 minutos que su escuadra perdió el control del juego.

"En términos generales intentamos tener la pelota, generar, en el primer tiempo fuimos superiores en ese aspecto, en el segundo se nivelaron las cosas con la expulsión de Arteaga, pero tratamos de seguir jugando. Tuvimos un lapso que no jugamos bien, pero después retomamos el control”, dijo.

Reiteró su respaldo a los jóvenes, ya que eso es parte de su forma de trabajar, por eso en ese partido se dio continuidad a aquellos que no venían jugando con regularidad en la etapa de clasifi cación, “ahora es un momento de tener posibilidad de seguir avanzando y quien esté recuperado y en condiciones es quien va a estar en el once y entre los 18 convocados”.

Siboldi asegura estar tranquilo, ya que fue un partido que le dejó mucho para el análisis.

“Tenemos que seguir trabajando mucho en ese aspecto de la recuperación y la transición a la ofensiva. Hoy creo tuvimos más opciones para concretar y no supimos en su momento. No estuve desesperado, pero sí molesto porque cuando teníamos la pelota la perdíamos fácil, por no jugar a uno o dos toques, se daba un toque de más, aunque es comprensible por el viento que había, pero los muchachos hicieron un gran esfuerzo”, apuntó.

dcr