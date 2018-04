A olvidar revés de los Tuzos

Torreón, Coahuila

Hasta mañana Santos Laguna regresará a los entrenamientos, para alistar el partido que sostendrá el domingo ante Pumas, en la penúltima jornada regular del Clausura 2018.

La escuadra albiverde tuvo dos días de descanso tras el partido sostenido en Pachuca, donde cayó 3-1 con el conjunto de Tuzos, revés que no le afectó en la tabla de posiciones, pero sí pone a pensar al técnico Robert Dante Siboldi sobre los detalles que se le están escapando al equipo.

El estratega ha insistido en que el equipo no está concentrado en los primeros minutos y eso le está costando goles que como ocurrió en Pachuca, no siempre es posible remontar y ahora, de cara a la liguilla, son aspectos que está tomando en cuenta para no ser sorprendido a la hora de la verdad.

Santos además resultó con algunos lesionados, principalmente su capitán Carlos Izquierdoz, quien resultó con una cortada en la ceja por un golpe accidental que le causó su compañero Julio Furch al intentar rematar ambos una pelota en el área rival.

Afortunadamente no es un impedimento para que el zaguero central no pueda estar en el siguiente compromiso, ante un cuadro universitario que no la pasa bien en el presente campeonato y eso lo tiene por el momento fuera de zona de liguilla.

Dante Siboldi expresó que estos partidos le servirían también para observar a jugadores que no han tenido continuidad, pero eso conlleva el riesgo de perder el segundo lugar de la clasificación, lo cual tiene sus ventajas en liguilla.