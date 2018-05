Cantera y unidad en Santos Laguna

Torreón, Coahuila

El programa Somos Santos tuvo de invitados al director de Fuerzas Básicas de Santos Laguna, Salvador Reyes, quien habló sobre el éxito de la cantera santista, así como el defensor Gerardo Alcoba, quien destacó la unidad del grupo de cara a las semifinales.

Ambos personajes, siguen extasiados por lo vivido en la cancha del Corona el pasado domingo, donde con 10 hombres se logró derrotar a los Tigres.

Salvador Reyes precisó que en las categorías Sub 17 y Sub 20 se logró el pase a la Liguilla, donde desgraciadamente se quedaron en la orilla los Sub 20.

"Se logró un pase importante en Sub 17 y Sub 20, nos tocó el mismo rival, Pumas, en la 17 cerramos aquí, en la 20 cerramos allá. Avanzamos a semis en la Sub 17 en la 20 nos quedamos en el camino, pero de esta manera siguen la formación los muchachos, entrando y compitiendo”.

“Izquierdoz es un líder nato, es nuestro referente, el símbolo del equipo, he tenido la suerte de jugar con grandes defensores, y Calí está en mi top”, aseveró el defensor uruguayo.



Ahí mencionó que son varios los prospectos que se tienen para el primer equipo, aunque aún se trabaja en ellos.

“Tenemos bastantes prospectos, Edson Miranda que es medio, jóvenes que juegan por laterales, se ha tratado de hacer un equipo que todos tengan posibilidad y sean proyectables para el primer equipo, aprovechar todo lo que Fuerzas Básicas les da para que se desarrollen”.

Sobre las actuaciones del joven canterano Jesús Ángulo, comentó lo siguiente: “Prácticamente son jóvenes, están en formación Ángulo, Jordi y Arteaga. A Ángulo nos da gusto verlo que dio grandes partidos, esperemos que así como él, que aprovechen la oportunidad y creo que lo hizo bien”.

Destacó sus cualidades, “tuvo más participación de lateral izquierdo, lo hace muy bien, es potente rápido en poco espacio, sabe agregarse al ataque con inteligencia, tiene buen juego aéreo, es un jugador que ya está mostrando sus condiciones y espero que siga por ese camino”, declaró.

Al resto de los canteranos les mandó un mensaje: “que no caigan en desesperación, los momentos llegan y cuando te llegue no te agarre a contrapié, Arteaga también con muy buenas condiciones hacia adelante, y la competencia es importante porque los puestos se pelean y eso eleva el nivel”.

En la segunda parte del programa llegó el defensor uruguayo Gerardo Alcoba, quien se dijo contento con el desempeño de sus compañeros en el partido del domingo ante Tigres.

“Sinceramente fue una tarde muy bonita para nosotros, veníamos de una situación en contra, hubo un reencuentro con nuestra identidad deportiva y nuestra gente, por la magnitud del partido, parece que fue adrede, sabíamos que nos iba a costar el doble, pero lo íbamos a disfrutar el doble”, comentó.

“He tenido la experiencia de tener resultados favorables y desfavorables, todo tiene sus pro y sus contras, lo que el domingo pasó es que siempre tuvimos todo en contra, eso nos fortaleció, redoblar esfuerzos”.

Se avasalló al rival en todos sentidos. “El sentir individual, el propio, es que teníamos todo para ganar, no teníamos un resultado que cuidar, y eso te fortalece, te hace sacar algo interior, confundimos al rival futbolísticamente, lo avasallamos en lo físico”, dijo.

"Se ha tratado de hacer un equipo que todos tengan posibilidad y sean proyectables para el primer equipo", resaltó Chava Reyes.



Entrar en ritmo y hacer mejor las cosas, le costó a Alcoba en un inicio.

“Me costó mucho la verdad, me duele mucho cuando no hago juegos buenos y cuando hago buenos no los disfruto porque pienso en lo que viene. Soy el principal sabedor cuando las cosas están bien o no. Y le decía a los más chavos y a mis compañeros, como es el futbol y la vida, nunca debe uno de dejar de caminar por el camino del trabajo y profesionalismo”, comentó. Se sentían gigantes, no había manera de perder.

“Cuando cae el segundo gol, le digo a Cali no hay manera que nos hagan un gol, nos sentíamos gigantes, muy bien, ganando cada duelo individual, cada pelota dividida, manejando el balón y así lo hicimos”, declaró el defensor uruguayo.

La confianza la dieron los mismos compañeros. “La seguridad te la dan tus compañeros, cuando vez a Ángulo que hace un gran trabajo, que a Izquierdoz no lo pasan, un Osvaldo seguro en medio, eso da confianza”.