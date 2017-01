"Chepo" satisfecho con los nuevos guerreros

Torreón, Coahuila

Invitados de lujo se dieron cita en el primer programa de la quinta temporada de "Somos Santos", transmitido totalmente en vivo por Multimedios Laguna desde el Auditorio Orlegi del TSM, donde estuvieron José Riestra, vicepresidente de Futbol del Club, José Manuel de la Torre, estratega del equipo, y el flamante refuerzo argentino, el delantero Julio Furch.

Todos ellos fueron objeto de cuestionamientos por parte de la afición, que se presentó en gran número en el Auditorio, así como en redes sociales.

El primero en tomar la palabra fue José Riestra, el directivo explicó las metas claras que tiene el plantel.

"La verdad muy contento, desde un principio que terminó el pasado torneo, empezamos a planear, refrendar el compromiso que hicimos de 30 puntos, empezamos a diseñar el plantel con tres refuerzos muy claros que teníamos en ese momento".

"Necesitábamos dos más que vinieran a sumar y a aportar, el de hacer 30 puntos, era muy importante tener a todos desde un inicio, menos el caso de Osvaldo y Ventura. Muy buena pretemporada, inició el torneo con grandes expectativas", comentó el directivo.

Confía en que los nuevos refuerzos pronto se adaptarán y tendrán esa identidad guerrera que se necesita.

"Siempre se hacen evaluaciones y se preguntan por jugadores, me habían preguntado quién vendría con pasado santista, siempre tiene las puertas abiertas ellos".

"Pero lo más importante era tener a los refuerzos que quisieran venir y son los que quedaron y hablar del pasado no es bueno, ya tenemos a nuestros refuerzos y estoy seguro que ellos tendrán su identificación guerrera, son grandes personas con gran compromiso y con el objetivo de ser campeones".

Julio Furch, habló de cómo se dio su llegada a Santos. "Muy contento, uno en México no sabe cuando te toca irte de un club y la verdad que cuando me hablaron de Santos, hubo rumores y me interesó desde principio, tuve una videollamada desde Argentina, el proyecto y todo lo que hay detrás, me interesó mucho".

Sobre el polémico tweet, el cual creó confusión, dijo, "estaba en Argentina, había rumores, me entero por Twitter que venía a Santos, yo de mi parte no había arreglado nada, en seguida mi agente y la directiva se pusieron de acuerdo, todo fue muy rápido y en 4 días ya estaba yo en Torreón", aclaró.

Importa para Furch más el funcionamiento colectivo que el individual. "Siempre digo que no importa quien haga los goles, quiero los tres puntos, uno por ser delantero carga con eso, lo que prefiero son los tres puntos, y si ganamos 1-0 todos los partidos, está bien, convertir gol le da confianza a uno mismo".

Al momento, el "Chepo" se dice satisfecho con lo que se trajo. "La verdad contento, no es fácil el poder maniobrar antes de que se celebre el draft, el poder negociar a los jugadores e iniciar una pretemporada con grupo completo".

"Era importante tenerlos desde el principio, un jugador como Julio para la parte ofensiva y los demás, Jonathan, que se dieran por enterados de las pretensiones y de nuestra manera de trabajar".

Cada refuerzo fue estudiado meticulosamente, no vienen por obra de la casualidad. "Cada refuerzo que ha legado ha sido muy bien seleccionado, creo que sí algo han tenido en Santos es eso, saber escoger a la gente que viene".

"Jonathan sé sus alcances, lo tuve en selección, sabía que era un jugador que iba a caer bien en el grupo".

"Principalmente por la salida de Marche y necesitábamos quien cubriera a cabalidad esa posición. Furch, sus características y los demás, se ven reflejadas bien con el resto del plantel", declaró.

A pregunta expresa del público a Riestra, sobre la venta de Marchesín al América, señaló que si existen las posibilidades y conviene a ambas partes, a nadie se le niega el poder emigrar.

"Estamos como bien dice Julio, en un mercado que no sabes qué pasará, al final cuando hay posibilidades de crecimiento para la persona e instituciones y en lo deportivo se puede, pues se da la oportunidad de salir".

La directiva se ha propuesto tener una mejor comunicación con su afición, mediante una nueva campaña que se implementará este torneo.

"Siempre en un equipo es importante la comunión con su afición y uno de los propósitos fue recuperar ese lazo, al final nosotros fuimos quienes acabamos debiendo y en esta campaña, la afición es parte fundamental del éxito, su apoyo casa semana nos hace trabajar mejor", confirmó José Riestra.

La gente quiere ver la entrega en cada uno de los refuerzos. "Venimos para eso, la verdad que siempre trato de dejar todo, hay veces que no se da o que las cosas no salen, esperemos que la gente apoye desde el principio, nosotros les corresponderemos en la cancha".

A pregunta del público, Riestra explicó por qué la salida de Molina del club. "Molina sale con un gran dolor, pero para que pudiera llegar Jonathan, la condición era que saldría Molina y es difícil tomar esas decisiones, más como inició metiendo goles, así es el futbol, aunque uno no quiera, se dan esas situaciones".

Se apuntaló donde se cree, se necesita: Chepo. "Se trajeron jugadores en varias posiciones, en la portería, defensa, media cancha y ofensiva, era apuntalar un poco lo que nos hacía falta".

"Buscamos un partido con más presencia ofensiva, con mucho equilibrio que se sepa defender y atacar bien y que sepa a qué está jugando, a veces podrá defender bien o atacar, va a ser un equipo que le va a gustar a la afición, que luche y meta goles, que sea agradable en su futbol", concluyó el estratega albiverde.

Santos Laguna se mide a Veracruz el próximo domingo, se espera que en la segunda edición del programa Somos Santos, el lunes, se esté hablando de una victoria y buen funcionamiento.

JFR