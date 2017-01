“Santos es un equipo que pinta para grandes cosas”

Torreón, Coahuila

Los Guerreros debutaron en casa en el presente torneo y lo hicieron con una victoria, eso hizo aún más ameno la edición de este lunes en el programa "Somos Santos", transmitido totalmente en vivo por Multimedios Laguna.

Esta vez desde el bar del Estadio Corona con invitados especiales, el presidente del club Alejandro Irarragorri y el reciente refuerzo, Osvaldo Martínez.

"Por lo demostrado el domingo y esa hambre de querer ganar desde el primer minuto, sabíamos que era uno de los partidos más difíciles por el equipo de Veracruz y era muy importante ganar en casa".



Para el mandamás albiverde fue su primer programa del año, para Osvaldo Martínez, el primero desde su llegada al equipo, donde lo hizo con el pie derecho, aportando para el empate en Monterrey ante Tigres y en la victoria en casa ante Veracruz.

En su primera intervención el presidente del equipo, señaló que siempre se ha buscado esa comunión entre equipo y afición, una probada de eso se vivió en el pasado encuentro ante Veracruz, donde se vio una gran entrega por parte del respetable en las gradas.

"Eso es algo que siempre se intenta, siempre hemos buscado y procurado esa comunión y eso es donde está la fortaleza más grande que una institución puede tener, este equipo es el reflejo de la ciudad, de su pasión y el poder tener esa cercanía".

"Más allá de la victoria, lo que siente la afición y el equipo hacia ellos. Con el partido empatado, la gente estaba emotiva y que se reflejó en una victoria muy importante", comentó Irarragorri.

Por su parte Osvaldo Martínez, quien además confesó no es de su agrado que lo llamen "Osvaldito", indicó que se siente contento con su llegada a Santos, donde dijo, espera recuperar esa mística que hizo a este equipo complicadísimo en su cancha.

"La verdad que muy contento, primeramente por la primera victoria en casa, creo que era fundamental si queremos aspirar a grandes objetivos, tenemos que hacernos fuertes en casa, las veces que me tocaba enfrentar a Santos era muy difícil llevarse los puntos de Torreón".

"Ahora que defiendo estos colores, me gustaría que recuperar esa mística el equipo que tenía anteriormente, la afición es el jugador 12 y se vio reflejado, la gente presionando y alentando para que el equipo obtuviera el segundo gol y se pudo y los primeros tres puntos", comentó el volante paraguayo, quien este lunes se tomó la foto oficial con sus compañeros en el mítico cerro de las Noas, justo debajo del Cristo que cuida de la Ciudad de Torreón.

"Excelente la verdad, es un hermoso lugar, creo que la foto oficial da la pauta, de que el equipo está comprometido, sabe a lo que quiere jugar y está para lo que uno quiere, uno siempre presente para lo que el Club necesite", agregó.

Es el tiempo de Santos, dijo su mandamás. "Creo que como todo en la vida, hay estaciones en el año y el futbol, es ejemplo claro, hay que saberlas vivir y pasarlas, el equipo viene de una reconformación importante, hemos tenido éxitos y fracasos".

"Después de un torneo difícil en resultados en lo emocional, en la falta de conexión con la afición, todos lo que hacemos parte de Santos, hemos confirmado un equipo que pinta para grandes cosas".

"Hoy la afición se siente identificada con su equipo. La foto de hoy tiene un significado muy especial", dijo.

Osvaldo compartió cómo fue el primer acercamiento de Santos hacía su persona. "Agradecido con Alejandro, con toda su parte directiva, porque creo que ese encuentro después platique con mi esposa, yo estaba muy contento porque el presidente me abrió las puertas en Santos".

"Sabía que no estaba teniendo participación con América, quería volver a jugar y ese acercamiento me puso muy contento y hoy agradezco a Dios por estar acá, demostrar por qué me contrataron, sigo teniendo esa hambre, sigo queriendo títulos, quiero dejar huella, trabajando y se a poco se va a dar eso".

Santos es ahora un "equipo", uno con mística.

"La esencia de Santos no se puede dejar atrás, la necesidad de cumplir un plan que viene de hace 10 años, la sustentabilidad del equipo".

"Pienso que a veces no sólo el talento o la capacidad es lo que basta en el trabajo en equipo, se conforma de una magia, una mística y pasión compartida ye so te da los grandes resultados".

"Antes tuvimos grandes jugadores pero no un equipo. Hoy tras una pretemporada especial, damos un paso más sólido y fuerte para conformación de pasión y magia", comentó el directivo.

El equipo viene siendo el estandarte de una Región que vive y ama el futbol de una manera especial.

"La afición es sabia, luego hay contrapartes de situaciones, de mercado que es complicado hacer entender esta industria tan compleja del deporte, pero siempre queremos ofrecer un diferencial, ganar y hacerlo sirviendo. Es un abanderado, un grupo de gente que siente y vive la esencia lagunera".

Como todo jugador nuevo en La Laguna, Osvaldo sintió de inmediato la calidez lagunera. "Yo creo que el cariño primer, el recibimiento, me sorprendió bastante, llegando en el aeropuerto uno se da cuenta de cómo se vive aquí el futbol".

"Uno se siente identificado con el equipo y la ciudad, gracias a Dios estoy en una buena institución, llegando al estadio el recibimiento de la gente fue muy bueno, pero a la vez creo que estoy a una institución muy seria que siempre pelea pro objetivos grandes, siempre está en Liguilla", aseveró.

El éxito de elementos juveniles en el primero equipo como Gael Saldoval y Arteaga es producto de todo un proceso en Fuerzas Básicas que hoy rinde frutos.

"Es lo ideal, la fórmula mágica, cuando puedes tener un grupo de jugadores hechos en casa, que han vivido todo el proceso de formación, en todo lo que contempla Santos en sus fuerzas básicas, lo deportivo, profesional y lo humano".

"El poder tener la calidad y experiencia, hoy estamos muy bien balanceados, debe haber un porcentaje similar a otros equipos, es el momento de Santos, de esos jóvenes", comentó Irarragorri.

Una parte del público presente cuestionó al paraguayo sobre su entrega y dedicación ahora con los colores verde y blanco, a lo que contestó:

"Mi propósito entregarme a muerte con esta camiseta, dejar todo en cada partido, entregarme al cien, quiero ser campeón con Santos".

Santos juega este miércoles ante América en la Copa Mx y el fin de semana contra Morelia en la Liga, esperando en la siguiente edición de "Somos Santos", hablar de un par de victorias y mantener el invicto en este 2017.

JFR