Para ‘Chatón’ es un tesoro estar en Santos

Torreón, Coahuila

Jorge 'Chatón' Enríquez valora lo que es jugar en Primera División y más en un equipo como Santos Laguna, una oportunidad que atesora y que quiere aprovechar al máximo.

"He peleado descensos y creo que este equipo no debe pensar en eso, este equipo está para aspirar a cosas mucho más grandes que el tema porcentual".





Se muestra muy contento, emocionado de estar trabajando en el TSM, más enfocado en el torneo que se viene, con ganas de empezar ante un gran rival como es el campeón, sabiendo lo que representa para la gente del norte enfrentar un clásico ante Tigres, "me entusiasma saber que puedo enfrentarlos".

Admite que regresar a la Primera es retomar su carrera, un segundo aire, "lo he mencionado muchas veces, que es una oportunidad muy grande para mí".

"Estoy muy contento, lo disfruto y lo veo como una revancha en mi vida, en mi carrera, llega en muy buen momento, estoy en una etapa de madurez que quizá antes no tenía y hacerlo en este gran club es algo muy bonito, es muy importante".

Señaló que estar en la Liga de Ascenso se sufre, "pregúntenle a la Comisión del Jugador cómo batalla, no sólo en esa división, sino también en Segunda y Tercera".

"A mí me tocó, por supuesto que valoras estar acá, estamos en una etapa muy privilegiada, donde se tiene todo para dar lo mejor, sin pretexto para no rendir".

"En la de Ascenso se sufre mucho en cuestión de viajes, logísticas, incluso de alimentación y lo que conlleva para estar a punto como profesional, pero son lecciones que da el futbol, así que esto lo veo como un tesoro muy grande para mí".

Ahora se enfoca en el arranque del torneo y enfrentar a Tigres siempre va a ser importante, asegura 'Chatón', ya que se trata de un partido que se tiene que ganar y hacerlo hoy en día significa más, porque es el campeón, es su casa, "para nosotros es ganar sí o sí, entonces empezar con el pie derecho será algo que motive", afirmó.

De Santos dijo que ha platicado con sus compañeros, "yo no tengo ni la menor duda de que este equipo está para cosas grandes, tiene mucha calidad, yo estuve en etapas muy difíciles con otros equipos y este club no está ni cerca de eso".

"Aquí sólo se tiene que pensar en ser campeón, se tiene todo a la mano, dan todas las facilidades y la materia prima, que son los jugadores, existe calidad, en la actualidad hay una combinación de experiencia con juventud, se tiene esa frescura y dinámica".

Por tanto, asegura que se piensa más en pelear en la parte de arriba que por el porcentaje. "Así es, haciendo las cosas bien siempre se va a pensar en clasificar, en ser campeón, lo demás sale por añadidura".

Rechazó que Santos vaya a llegar mejor que Tigres por tener más tiempo para prepararse: "No sé si así lo ven, van a llegar con un ritmo muy bueno, al final eso no es ninguna ventaja para nosotros, ellos lo saben, el ritmo lo dan los partidos y ellos tiene más jugados que nosotros, así que no ve ventaja alguna".

Lo que sí da como un hecho es el ansia por jugar, "todos en La Laguna tenemos ese nervio, esas ansias por que comience, yo me siento ilusionado, siempre que vine acá sentí respeto por este campo y ahora, defender estos colores para mí es muy importante y siento emoción por arrancar el torneo", apuntó.

