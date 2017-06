Abella peleará por volver a la titularidad

Torreón, Coahuila

Para Javier Abella, este próximo torneo Apertura 2017 es una nueva oportunidad para tomar revancha y dar más del 100% en busca de tener nuevamente un puesto titular.

El jugador manifestó estar mejor en la parte física, aunado a que la pretemporada le ayudará a estar con renovador bríos.

"El torneo pasado me costó mucho regresar de la lesión, no hice una buena pretemporada, me costó agarrar el ritmo, pero ahora voy a hacerlo bien y eso me ayudará para pelear el puesto, jugar todos los partidos", comentó.

Abella hizo un balance de los realizado en el pasado torneo, donde se quedaron en el camino en cuartos de final.

"Yo creo que sí algo nos llamó la atención, fue esa solidés que tuvimos, fue algo muy bueno, tuvimos una sola derrota y eso es fundamental".





"Pues yo creo nos fue que bien, haciendo un balance del torneo pasado, el equipo se mostró bien en todos los aspectos, cambios como tal no hay tantos, el grupo está muy bien, muy compacto, la esencia no se debe de perder. Los refuerzos que van a llegar lo harán con la mejor actitud para ayudar el equipo", comentó.

No se trata de revancha, si no se mejorar el torneo pasado.

"No es revancha, es enfocarnos y mejorar en las cosas que hay que hacerlo para escalar más. Creo que el torneo pasado fue muy bueno, se vio un equipo muy sólido con una sola derrota, ahora a seguir en la misma línea".

Santos debe mejorar los 27 puntos y pensar también en aportarle a la porcentual. "Creo que es siempre, hacer torneos de 27puntos por el tema del descenso, te da tranquilidad, llegar a una semifinal y final, son metas, Santos es un equipo que se caracteriza por pelear por el primer lugar en el torneo que esté".

"Quizá nos falta un cambio explosivo cuando necesitamos un poco más de empuje a la ofensiva y los refuerzos que llegan lo harán en ese sentido", aseveró.

JFR