Mauricio Cuero está feliz por hacer pretemporada

Torreón, Coahuila

Hace mucho tiempo que Mauricio Cuero no realizaba una pretemporada completa, así que ahora que trabaja esta instancia con Santos Laguna, confía en que le será de mucha utilidad para tener un buen torneo.

El atacante colombiano manifestó: "Estoy plenamente confiado en que puedo darle mucho más a este equipo".

"Nosotros los hemos recibido como uno más para que se unan y obviamente nos ayuden a que el equipo salga adelante".





Reconoció que cuando llegó a la Comarca, no había realizado una pretemporada, un trabajo a fondo que le permitiera soportar todo el desgaste físico de una competencia.

Ahora tiene una nueva oportunidad de mostrar su mejor versión con la escuadra santista, lo cual lo tiene motivado y decidido a aprovecharla:

"Cuando me dijeron que había la opción de venir a Santos no lo dudé, sabía que es una gran institución, siempre está arriba peleando torneos importantes, dije que quería venir a hacer historia, a dejar huella en este Club, todavía las cosas no se han dado como quiero, pero estoy segurísimo que a partir del torneo que viene las cosas van a mejorar mucho".

Y es que el sudamericano asegura que se ha formado un buen grupo que peleará por objetivos importantes:

"El equipo sabe lo que quiere, obviamente para nosotros no es nada fácil, hicimos un torneo muy malo, nos estamos preparando, el equipo ha venido mejorando en lo individual y colectivo, hay más unión, todo eso lleva a una sola cosa, que es triunfar y lograr los objetivos trazados".

De la misma forma expuso: "Estamos tranquilos, sabemos lo que tenemos, lo que podemos dar, si bien el torneo pasado se llegó a pensar que estamos peligrando en el tema porcentual en lo personal no lo veo así".

"Tuvimos rachas malas, ahora tenemos que pensar en estar entre los tres o cuatro primeros del torneo, ganar títulos, tenemos como objetivo llegar a finales, tenemos con qué hacerlo".

El santista fue claro al mencionar que existe una cuenta pendiente: "El torneo pasado quedamos en deuda con el Club y con la afición, esperaban mucho más de nosotros".

"Ahora estamos con más confianza, tenemos mucha más tranquilidad, más motivados, el grupo está haciendo una buena pretemporada y eso nos va a llevar a hacer un buen torneo".

Acerca de la adaptación de los refuerzos que ya se encuentran integrados al plantel dijo: "Se han acoplado a lo que el Cuerpo Técnico les ha pedido, han entrado rápido en confianza con el grupo".

"Nosotros los hemos recibido como uno más para que se unan y obviamente nos ayuden a que el equipo salga adelante".

"Cuando me dijeron que había la opción de venir a Santos no lo dudé, sabía que es una gran institución, siempre está arriba peleando torneos importantes".



El cafetalero también habló sobre su estado físico en esta primera parte de la pretemporada:

"Puedo decir que estoy en un 70 u 80%, puedo dar mucho más, estoy plenamente confiado en que puedo darle mucho más a este equipo que en verdad necesita de todos, no solamente de uno para sacar esto adelante y volver a ser el Santos de antes".

Mauricio junto con el resto de sus compañeros desarrolló su última jornada a doble turno durante su estancia en la capital del país.

Este jueves tendrán una sesión matutina y el viernes se medirán a Pumas en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. El entrenamiento será a las 10:00 horas.

JFR