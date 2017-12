Frío entrenamiento de los Guerreros en las Dunas

Torreón, Coahuila

Santos Laguna trabajó ayer en las Dunas de Bilbao, en el Pueblo Mágico de Viesca, Coahuila, en una mañana fría en la que se exigió bastante a los futbolistas como parte de su pretemporada.

A las 8:30 horas arrancó la práctica que se enfocó en el fortalecimiento físico y potencia, además de propiciar una convivencia entre jugadores y los mismos aficionados que acudieron de las comunidades cercanas.

Este miércoles el equipo entrenará a doble sesión, a las 9:30 y 16:00 horas en las instalaciones del Territorio Santos Modelo, para continuar con su preparación con equipo completo, ya que el colombiano Jefferson Cuero ya está completamente integrado.





Los ejercicios fueron dirigidos por el preparador físico, Pablo Sanguinetti, tuvieron una duración aproximada de dos horas, en las cuales subieron y bajaron los montículos de arena, bajo una temperatura que rondaba los cero grados centígrados.

Al final de la práctica, el canterano Óscar Bernal, quien regresó a la institución albiverde tras su paso por TM Fútbol Club en el Ascenso MX, mencionó cómo se encuentra físicamente en esta nueva etapa con los albiverdes.

“Físicamente estoy muy bien, la verdad he trabajado para regresar, me he cuidado bastante, estoy tratando de luchar por un puesto y es a lo que vengo, a apoyar a mis compañeros, qué mejor que dar alegrías”, comentó.

Mientras, el paraguayo Osvaldo Martínez, expresó los beneficios de trabajar en las Dunas de Bilbao.

“La parte de la arena siempre te ayuda bastante, por el tema de la resistencia, particularmente en las piernas, te favorece para tener un mayor fortalecimiento, es un paso muy importante para poder llegar al cien antes de que empiece el torneo”.

Los santistas contaron con el apoyo de sus aficionados durante la práctica, quienes en todo momento exhortaron a sus ídolos a brindar su máximo esfuerzo, para regresar a los primeros planos del Futbol Mexicano, objetivo principal del Club lagunero.

dcr