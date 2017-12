Sorprende nevada a Santos

Torreón, Coahuila

Santos Laguna no pudo entrenar en cancha como lo tenía programado este viernes, debido a la nieve acumulada, así que tuvieron que trabajar en gimnasio.



A las 9:30 horas inició la práctica y tras un reconocimiento de las instalaciones se optó por irse al interior, pues tanto la cancha del Estadio Corona como las alternas no estaban en condiciones de ser utilizadas.



Así, el equipo lagunero llevó a cabo su cuarto día de pretemporada con miras al Clausura 2017. Los jugadores mostraron entusiasmo ante las condiciones climáticas, algunos sorprendidos, ya que no esperaban una nevada en la Comarca Lagunera.



Al final de la práctica, el volante Jesús Isijara dijo estar sorprendido por las instalaciones del TSM y señaló que son de primer mundo.





"Vengo a sumar , a poner mi granito de arena en cada partido, esperemos jugar de extremo volante derecho, llegar y poner centros a Julio o al delantero que esté".



"Me han recibido muy bien, una institución muy buena, bien organizados, excelentes instalaciones, de primer mundo, el trato que me han dado es muy bueno, con nieve, no me había tocado ni escuchado que en muchos años no había nevado, es el clima que nos tocó, primero Dios que nos vaya bien en el torneo, este club está para grandes cosas", expuso.



"Siempre vi a este equipo como un rival bueno, con jugadores excelentes y con cualidades, no tenía idea de sus instalaciones, siempre veníamos a jugar y regresábamos de inmediato, ahora empecé a conocer sus instalaciones, son de primer mundo, estoy agradecido con el club", añadió.



Acerca de la nevada, el ex jugador de Rayos comentó que el trabajo se iba a hacer en cancha, "pero estaban repletas de hielo e hicimos trabajo de gimnasio; el equipo trabajó muy bien".



De su acoplamiento con el equipo, mencionó que le ha ido muy bien, "hice amigos, un plantel unido, me decían el torneo pasado no les tocó estar bien, pero me tocaron de rivales, tienen jerarquía, queremos en este nuevo torneo llegar a liguilla y lograr un campeonato y regalársela a la afición".



Jesús afirma que conoce la misión que tienen, "han comentado lo que quiere la gente, uno trabaja, con gran disposición y actitud cada entrenamiento para gustarle a la afición, al técnico y estar en el cuadro titular. Voy a dejar todo en cancha en cada partido, con actitud y disposición para agradarle a la gente".



De sus funciones, señaló que el técnico Robert Dante Siboldi platicó con él y le expuso lo que buscan, lo que quiere que haga en la cancha.



De sus objetivos, Jesús Isijara mencionó que todos sueñan con jugar un Mundial, "este año fui convocado a Copa Oro y estoy ilusionado, contento de haber estado ahí, así que seguiré trabajando, no pierdo la esperanza, es una etapa más en mi carrera, espero me vaya bien para volver a una convocatoria", acotó.

dcr