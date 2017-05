Se anticipan pocos cambios en Santos

Torreón, Coahuila

La lista de transferibles que publicó Santos Laguna recientemente, es una clara muestra de que poco quiere moverle a su plantilla actual, que sólo desea apuntalar en posiciones clave, dando seguimiento a un equipo joven donde los canteranos tienen mayores oportunidades.

Esa lista no quiere decir que no se pueda negociar algún jugador que no esté en ella, como es el caso de Néstor Araujo, quien se consolidó en poco tiempo en la zaga santista a tal grado que también consiguió ser titular indiscutible en la defensa del tricolor, con muy altas posibilidades de ir al Mundial de Rusia.

El tapatío está mejor cotizado tras su desempeño en el Clausura 2017, así como en las eliminatorias mundialistas, donde su trabajo ha sido del agrado, tanto de Juan Carlos Osorio en el Tri como de José Manuel de la Torre en Santos.

Ya en el Draft es donde habrán movimientos, donde se confirmarán o desmentirán rumores, pero lo que está muy latente es la partida de Néstor Araujo.



Ahora está en la mira del América, que a la hora de buscar refuerzos primero ve en el conjunto lagunero como una importante cantera y ahora que está por llegar Miguel Herrera a la dirección técnica, su primera opción para reforzar su parte baja es el 14 santista.

Ante esa posibilidad latente, los de la Comarca ahora tienen la tarea de encontrar un sustituto, porque aquellos que están ya en la institución, no se ven como una buena alternativa para llevar esa responsabilidad.

Otro posible movimiento que está cobrando fuerza, es el posible retorno de Néstor Calderón al cuadro albiverde, luego de que termine su participación con Chivas, pero son sólo posibilidades que flltran promotores, por lo que habrá que esperar un poco para conocer si en realidad se puede dar ese movimiento.

JFR