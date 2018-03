Guerreros buscarán seguir en lo más alto

Torreón, Coahuila

Santos Laguna está en todo lo alto del Torneo Clausura 2018, un privilegio que intentará mantener al menos por una semana más, cuando este domingo reciba la visita de los Rayados de Monterrey, en el cierre de la Jornada 11.

El cuadro lagunero vive un romance con su afición y está dispuesto a luchar por ello. No sólo lleva la delantera en puntos y en goleo colectivo, también tiene al líder de goleo que está rompiendo la Liga y es un atractivo extra verle intentar aumentar su cuota, que hasta el momento es de 12 tantos.

De las últimas 10 visitas de los Rayados de Monterrey al Corona, sólo han sacado una victoria.



El rival, unos Rayados que el torneo anterior fueron líderes generales, pero sólo pudieron conseguir el subcampeonato. Ahora han tenido altibajos, no han conseguido regresar a esa regularidad que los identificó en el Apertura 2017 y vienen de ser eliminados de la Copa MX por el Querétaro.

Un duelo que tiene tintes de clásico y aún sin serlo, es garantía de espectáculo, porque cada vez que se ven las caras, independientemente del técnico que los dirija y de los jugadores que traigan, la rivalidad deportiva está marcada y eso es lo que hace más atractiva esta confrontación.

Ahora se verán las caras en el Estadio Corona, este domingo a las 18:00 horas, los de la Comarca tuvieron en su compromiso anterior un importante triunfo en calidad de visitantes, le pegaron 1-2 al Necaxa y con eso quedaron como líder solitario de la competencia con sus 20 unidades, aprovecharon que América no ganó y sólo pudo llegar a 18, para así ceder la punta.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi se convirtieron en el equipo más ganador del torneo y su goleador, Djaniny Tavares, llegó a 12 dianas.

Esto no tiene del todo satisfecho al técnico santista, ya que ve que su equipo no está conectado en los primeros minutos, eso ya lo han dialogado en los entrenamientos de esta semana y se ha trabajado para corregir y no padecer lo mismo ahora que estarán de nuevo en casa, ante un rival que les exigirá bastante.

El conjunto lagunero buscará con plantel completo, seguir en la cima de la Liga MX y que el atacante caboverdiano aumente su cuota goleadora.



Siboldi tiene a todos sus jugadores disponibles, excepto Cris Martínez, quien sigue recuperándose de la lesión en la mano, así que hay bastantes probabilidades de que repita cuadro.

Del lado de Monterrey, sorprendió su derrota en su casa ante un Puebla irreconocible, fue un 3-1 que puso a pensar al técnico Antonio Mohamed, quien detectó fallas sobre todo en la parte defensiva, mientras que al ataque padeció de la contundencia.

Y para rematar, a mitad de semana el cuadro albiazul fue eliminado de la Copa MX, en serie de tiros penales ante Gallos Blancos de Querétaro.

Rayados como visitante camina bien, lleva tres victorias y dos derrotas; Santos como local camina invicto, ha conseguido cuarto triunfos. Además, Monterrey solamente ha ganado en una en sus últimas diez visitas al Estadio Corona, en duelos oficiales.

