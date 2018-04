Se cumplió el primer objetivo: Siboldi

Torreón, Coahuila

Con la calificación que Santos obtuvo este domingo con su victoria sobre Querétaro, el técnico Robert Dante Siboldi, señaló que se ha logrado el primer objetivo, pero no deberán bajar la guardia y pelear los tres partidos restantes como si estuvieran peleando el boleto.

"Vamos por más, el primer objetivo se cumplió, pero no nos conformamos, queremos seguir avanzando, mejorar el funcionamiento y mejorar en los tres partidos que nos quedan. No debemos descansar ni creer que con la calificación amarrada vamos a dejar de hacer cosas,queremos sumar más punto, jugar mejor al futbol y ganar jugando bien", expresó el estratega al finalizar el encuentro.

"El torneo no ha terminado, necesitamos sumar más puntos, no hay que perder el piso, vamos a enfrentar hasta el último minuto con toda seriedad para tener una liguilla sólida y poder avanzar hasta el final".



Considera que estar calificados no es algo que afecte, sino por el contrario, "todo eso es positivo y no nos afecta, al contrario, quién no quisiera, sólo hay que ser inteligentes, tener dosificación en cargas de trabajo y jugar partidos como si no estuviéramos calificados".

Siboldi mencionó que las cosas se dan mejor cuando se tiene buenos jugadores que dejan todo en la cancha, "los resultados ahí están, no es nada fácil construir un equipo y tratar de dar una idea, una identidad".

"Desde que tomamos al grupo nos enfocamos en eso, los muchachos han aceptado y creído en eso y hoy se vio un grupo donde confían, creen en ellos, están seguros y sólidos, creen en la idea y seguimos mejorando algo que no se logra de la noche a la mañana".

Del partido, Robert admitió que no esperaba un resultado tan holgado, "visualizamos que iba a ser apretado, parejo, con un rival que necesitaba ganar, estaba sacando puntos de visitante, se agrupaba bien en media cancha con desdoble a la ofensiva".

"Lo hablamos antes, que era un partido para un gol y después de que lo hicimos, ellos, al ir en buscar del empate se abrieron y logramos más. Las jugadas fueron producto del esfuerzo del campo".

