La magia del 'Guerretón' invade los corazones

Torreón, Coahuila

Santos Laguna ha logrado trascender fronteras gracias al futbol, pero también a su responsabilidad social, ya que a través de sus programas toca millones de corazones para contribuir con causas que han llegado a cambiar la vida de un sinnúmero de personas con tan sólo tenderles la mano.

Pieza fundamental en el tema es Laura Irarragorri, quien a pocas horas de celebrar el Guerretón 2018 comparte la experiencia de estar a la cabeza de un movimiento que saca provecho de la penetración que tiene el futbol entre la sociedad.

¿Qué representa el Guerretón para el Club Santos?

Para nosotros ganar sirviendo, como siempre Alejandro (Irarragorri) dice, es dentro y fuera de la cancha, por eso es nuestro programa de responsabilidad social 'Guerreros de Corazón', donde tratamos de que todos participemos en la Comarca Lagunera y México sea un mejor país.

Nosotros no sólo hacemos labor social en esta región, sino en todas las ciudades donde el equipo juega, así como en Estados Unidos.

¿De dónde surgió la idea?

Salió de la idea de que a través del futbol podíamos hacer mucho por la sociedad, por eso es que hace 10 años surge 'Guerreros de Corazón'. En un principio comienza con el tema de padrinos y madrinas del equipo, cuando empezamos aquí nos dimos cuenta que el resto de los equipos tenían un cantante, una actriz como la figura.

Nosotros nos enfocamos a tener padrinos que tuvieran alguna discapacidad y que durante todo el torneo acompañara al equipo y fuera quien entregue el balón, es de hacer un núcleo muy fuerte, con él, con los jugadores y todos los que laboramos aquí.

Es una buena forma de dar alegría

Todos en el plantel de Santos tenemos nuestra labor social todo el año y esta es la actividad a la que pedimos a toda la afición se una a este programa.

Da una alegría porque aparte de que el niño va a recibir un peluche o una pelota y se lo va a entregar su ídolo, porque son nuestros jugadores y jugadoras quienes hacen entrega.

¿Cuál es la meta este año?

Lo que a mí más me gusta es que si cabemos casi 30 mil aficionados en el estadio entonces fueran casi 30 mil juguetes, pero la meta es más de 10 mil, eso sería un logro maravilloso, cada año vamos creciendo más.

Este año hicimos un concurso de escuelas públicas y privadas para que hicieran colecta de juguetes y la respuesta fue maravillosa, hubo una que logró casi mil 300 peluches, se están contagiando para que esto no sólo sea en el estadio.

Han logrado involucrar al equipo rival como Pumas

Eso fue una gran alegría, porque mandamos un correo y la directiva a los 10 minutos tenía la respuesta de sumarse. La rivalidad es en la cancha y queda ahí. La idea es dar alegría a los niños.

¿Cómo es la mecánica del Guerretón?

El público podrá llevar sus peluches o pelotas al partido y en el medio tiempo se hará la cuenta regresiva, sonará la chicharra y lanzarán los juguetes a los contenedores que se colocarán en el terreno de juego.

En la recolección nos apoyarán nuestras jugadoras del equipo femenil y todas nuestras Fuerzas Básicas, además de los 40 niños de la escuela ganadora.

Tenemos una lista de instituciones y ejidos adonde van dirigidos los peluches y entre más recolectemos mayor alcance vamos a tener. En ocasiones nosotros vamos a las comunidades o instituciones, en otras invitamos a los niños a que nos visitan en el TSM.





¿Quiénes se involucran este año?

Es nuestro tercer año que Soriana es la cabeza del Guerretón, pero también se nos han sumado otras empresas, como una fábrica de Puebla, una inglesa, entre otras.

¿Cómo es para Laura Irarragorri toda esta responsabilidad?

Desde que iniciamos el proyecto del Santos platicamos en familia, porque era una decisión familiar, porque afectaría a todos.

Alejandro nos dijo que este proyecto de futbol no es de trabajo sino familiar, así que desde un principio así lo tomamos y estamos involucrados, los cinco estamos tomando decisiones, obviamente no en lo futbolístico, pero en todos estos programas de responsabilidad social tratamos de incluir a nuestros hijos, para que estén muy presentes. Es nuestra casa, nuestra vida y nos encanta lo que se hace a través del futbol en la sociedad.

¿Imaginaron el alcance que llegaría a tener este programa?

Cuando llegamos en 2006 no, no imaginé que pocos años íbamos a estar tan diferentes como en ese año. Recuerdo que estábamos peleando el descenso, el torneo del 2007 fue algo difícil de explicar lo que sentí en casa, pero Alejandro nos dice que no soñemos en pequeño sino en grande.

¿Cuál ha sido su mejor experiencia en todo este tiempo?

Hemos tenido muchas, una de las mejores ha sido salvarnos del descenso. Recuerdo al salir del hotel, la gente caminando acompañó al equipo hasta el estadio.

Otra fue la estrella del 2008, fue increíble, además la cuarta estrella del 2012. La quinta del 2015 fue una experiencia maravillosa y sufrida, pero luego vino una alegría impresionante. Y cómo no acordarse de la inauguración del TSM, algo maravilloso.

¿Cómo es que han logrado trascender?

El impacto que tiene el futbol con toda la sociedad es impresionante, nosotros no sólo somos un equipo de futbol y entretenimiento, sino un equipo que quiere dar ejemplo, porque es responsabilidad de todos los mexicanos apoyar a los sectores menos favorecidos.

Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, sembramos en cada ciudad a la que vamos y es maravilloso porque tenemos Guerreros de Corazón en muchas ciudades del país y en Estados Unidos, ya que con nuestra cuenta en inglés muchos se han involucrado.

¿Cuáles son sus objetivos?

Seguimos creciendo con nuestro programa 'Guerreros de Corazón', ayudando a los demás, siempre hay lluvia de ideas y llegan asociaciones, imitamos lo bueno de otros equipos, la idea del Guerretón surgió de un equipo de hockey en Canadá, entonces a nosotros nos gusta imitar todo lo bueno e invitamos a otros equipos a que nos imiten en actividades como esta.