Julio Furch motivado por el trabajo en equipo

Torreón, Coahuila

El goleador argentino, Julio Furch, engalanó el programa Somos Santos, transmitido como es costumbre en este 2018 desde el estudio de Multimedios Laguna, donde se contó con una gran asistencia de afición que acudió para estar más cerca al delantero pampero.

Su sentir, hobbies, su manera de vivir y hasta de cocinar, Furch soltó la sopa en Somos Santos, conducido por Dany Ramos y Raymundo Carrillo.

De entrada, Furch recordó el apoyo que la afición les dejó sentir este lunes por la mañana durante el entrenamiento del equipo en el TSM.

“Nos pusimos muy contentos, no imaginamos que iba a ir tanta gente, para nosotros el apoyo es incondicional, entrenar con este ingrediente extra, te pone contento”, comentó.

Julio Furch es amante de los video juegos, está próximo a casarse y es de descendencia alemana.



La primera pregunta fue, la diferencia entre el torneo pasado y el actual, a lo que respondió, “desde el torneo pasado se jugaba bien, no se daban los resultados, eso ha cambiado mucho, veo un equipo decidido, con experiencia, por suerte nos llevó a ganar más partidos y a estar donde estamos”, dijo.

La fecha FIFA, dijo, le sentó muy bien al equipo que venía de una intensa actividad en Liga y Copa Mx.

“Veníamos con seguidillas de partidos, de copa también, no cambió mucho el equipo, veníamos con cansancio, nos vino bien la fecha FIFA, siempre con todas las ganas en el partido amistoso contra Chivas, nos vino bien también, al equipo lo veo enfocado”.

El argentino no ve descabellado el lograr coronarse en Liga y Copa, “en lo anímico muy bien, conseguir los dos títulos, te da energía, la ilusión, sabemos que lo podemos conseguir, lo peleamos los dos torneos, estamos a un paso de conseguir la clasificación en el torneo, sumar para estar tranquilos en el tema porcentual”.

El primer sitio es importante para el plantel, pues les da ventaja en Liguilla, “el primero es importante para nosotros, te da una pequeña ventaja que puede servir, estamos enfocados en que lo podemos lograr”.

Cuando no le iba bien al equipo, le tocó a Furch aguantar las críticas, ahora todo es miel sobre hojuelas.

“Tranquilo, es parte de esto, recibir cuando o andas bien las críticas, estar tranquilo en ese momento, uno lee todo o que salen en las redes y no le das mucha importancia, pero uno debe enfocarse en el trabajo”.

Ahora se siente cómodo en la labor de sacrificio, le está tocando a Djaniny hacer los goles.

“Por ahí Djaniny encontró su posición, antes le tocaba entrar, es un jugador que marca diferencia, cuando llegué a México y siempre me gustó como juega y este torneo la está rompiendo, tiene la facilidad para quitarse uno a o dos hombres de encima y hacer goles”, aseveró.

Cuando Djaniny no estuvo, hubo quien respondiera. “Quizás a él le tocaba hacer los goles, “Jona” no venía jugando mucho, pero respondió, es un jugador con mucha calidad, por suerte me tocó marcar en esos dos juegos, ante Monterrey y contra un equipo que no había perdido de local”, comentó.

El atacante argentino manifestó que está contento con el accionar del equipo, el cual desde el torneo pasado venía trabajando para esto, pero no se dieron las cosas e incluso expresó su idea de poder llegar a lograr el doblete.



Recién, se dará a conocer un nuevo “Santo Inmortal”, quiere hacer su propia historia y ser parte de ese selecto grupo.

“Me gustaría estar al parejo de esos ídolos de Santos, una estrella sería fundamental para nosotros, para la carrera, un club con gran historia, sería genial”.

Estar en Santos, te da la tranquilidad de trabajar a gusto, “muy cómodo, siempre lo dije, es un club que te brinda mucha comodidad, uno se debe de preocupar por entrenar y jugar y más en primer lugar en es todo más fácil”.

Su ex equipo Veracruz, tiene problemas de descenso, y el pampero espera que se quede en primera división, pues es un club al que le guarda especial cariño.

“Está complicado el tema por el descenso, le tengo un gran cariño a Veracruz, espero que no descienda, ahí hay gente muy querida”.

Su mejor palmarés fue en Argentina. “Mi mayor titulo fue con Arsenal la Copa de Argentina, fue uno muy difícil de conseguir, nos tocó la final con San Lorenzo, el estadio lleno de gente de San Lorenzo y eso también nos dio el pase a la Libertadores y fue muy bonito ese título”, concluyó.

El programa ahora tiene actividades más dinámicas, como sacar a la luz otros aspectos de los jugadores, como lo fue este lunes, que Furch se puso a cocinar una pasta, es amante de los video juegos, está próximo a casarse y es de descendencia alemana y apenas se está acostumbrando al picante y especias en México.



ldv