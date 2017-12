Julio Furch quiere campeonato no título de goleo

Torreón, Coahuila

Julio Furch despertó como goleador en Santos, estuvo peleando el título individual, hizo nueve tantos y para el Clausura 2018 su objetivo es mejorar la cosecha.

Sin comprometerse a dar una cifra, el delantero argentino dijo que su propósito es mejorar, pero advirtió que antes que los logros personales están los grupales, así que prefiere pelear por un campeonato de liga que ser líder de goleo.

"Nunca me propongo una cifra, sólo trato de superarme, sin duda fue un buen torneo, pero, como lo dije, si no sirvió para entrar a liguilla me quedo amargado por no haber conseguido ese objetivo. Sin duda lo que más quiero es la calificación y pelear por el campeonato", dijo el atacante.

Santos no disputó este viernes su partido ante El Calor, debido a la lluvia que se registró, así que el equipo tuvo que trabajar en el gimnasio.



Rechazó que la cosecha de goles que tuvo le quite presión, algo que para él no existe.

"No es una presión, pero sí lo es no entrar a una liguilla, para mí primero están los logros grupales, no me interesa mucho un título de goleo o ser la mejor defensa, lo que me importa es estar en la disputa de un campeonato, por eso me fui más feliz el torneo anterior cuando calificamos”.

No duda en que Santos está fortalecido, sin embargo, lo que más destaca son las ganas de revancha que pueden tener, “sabemos que no fue bueno el anterior y el que viene lo podemos revertir, porque tenemos las herramientas necesarias”.

Indicó que el equipo está trabajado muy bien y lo importante que los esfuerzos llegaron para trabajar a tiempo, “eso nos permite conocernos mejor en la pretemporada, que puedan trabajar a la par nuestra y eso es una ventaja, sin duda son buenos jugadores que vienen a aportar las cosas buenas que hicieron en sus equipos, que pueden estar a la altura de la liga y de competir con el resto de los jugadores para ganarse un lugar”.

Furch señaló lo bien que se ha trabajado, “van dos semanas y ahora es cuando comenzamos a aflojar con los trabajos, más que nada a hacer lo táctico para preparar lo mejor posible al equipo”.

Con respecto al modo de juego, con la llegada de dos importantes jugadores para los extremos, el argentino expuso:

“Creo que son jugadores de distintas características a lo que había antes, en este caso son dos jugadores que son de desbordar mucho y tirar centros, sin duda que nos vendrán muy bien, son desequilibrantes, ya lo vimos en la práctica que intentan hacer eso, se sacuden a uno o dos para después mandar centros. Hay que coordinarnos, yo con ellos o quien le toque estar dentro del área y meter gente para aprovechar sus buenos centros”.

Mencionó que por ahora es una opción jugar con dos volantes por fuera, pero no se ha trabajado la idea principal de juego.

“Conocemos a Robert y se acomoda más a cómo juega el rival y puede ir variando la formación domingo tras domingo”.

“Lo que más me pide (Siboldi) es que no trate de salir más a las bandas, que trate de meterme al área y ahora, con los jugadores que han llegado, quizá ellos sean los que se movilicen por los costados, obviamente no debo estar parado y cuando se requiera retener la pelota hay que hacerlo”.

